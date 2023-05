von Tilman Gerwien Sie war 17, als sie brutal vergewaltigt und umgebracht wurde. Ismet H. stand unter Verdacht, aber er wurde freigesprochen. Jahre später tauchten neue Beweise gegen ihn auf. Gegen eine neue Anklage wehrt er sich vor dem Bundesverfassungsgericht.

Der Täter ging mit unfassbarer Brutalität vor. Nachdem er das Mädchen zum Geschlechtsverkehr gezwungen hatte, ging er mit einem circa 15 Zentimeter langen Messer auf es los. Er versetzte seinem Opfer mehrere Stiche in den Rücken und in die Brust. Einer traf ihren linken Herzbeutel, zwei gingen in den linken Lungenflügel, sieben in die rechte Hüfte, drei in die rechte Niere, zwei in die Leber, zwei in die Bauchdecke. Dann schnitt er Frederike von Möhlmann die Kehle durch: Der Obduktionsbericht beschreibt eine 22 Zentimeter lange Schnittverletzung. Von Ohrläppchen zu Ohrläppchen, mit Druck tief durchgezogen. Bis auf die Halswirbelsäule.