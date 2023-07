von Ingrid Eißele Der Prozess wegen sexueller Nötigung gegen den Polizeiinspekteur Andreas R. in Stuttgart endete mit einem Freispruch. Das Gericht hatte nicht genug Beweise für eine Verurteilung.

Die 5. Große Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts sprach Polizeiinspekteur Andreas R. heute vom Vorwurf der sexuellen Nötigung frei. Die Beweise hätten nicht ausgereicht, die Kommissarin, so machte der Vorsitzende Richter deutlich, habe beim Gericht Zweifel hinterlassen. Das Publikum im Saal reagierte mit bitterem Gelächter und Unmut. Einer Zuhörerin aber merkte man die Erleichterung an: Der Ehefrau von Andreas R.: Nun sei ihrem Mann endlich Recht widerfahren, sagte Gabriele R. Denn"diese Frau war kein Opfer."

Was geschah am Ende jener Nacht, zwischen ein und vier Uhr, als der Polizeiinspekteur mit der Kommissarin einen Absacker in der Eckkneipe "The Corner" nahm und sie ein paar Minuten vor die Tür gingen?