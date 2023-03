von Daniel Wüstenberg Nach der Gewissheit über ihren Tod der nächste Schock: Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg wurde getötet. Die Suche nach dem Täter läuft.

Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg (Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen) ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Montagvormittag nach ersten Ermittlungen mit. Die genaue Todesursache steht den Angaben zufolge noch nicht fest, der Leichnam des Mädchens soll im Tagesverlauf in der Rechtsmedizin untersucht werden. "Hinweise auf ein Sexualdelikt liegen derzeit nicht vor", hieß es in einer Mitteilung der Ermittler.

Luise aus Freudenberg wurde getötet

Ob die Polizei bereits einen Verdächtigen hat, ist nicht bekannt. Eine Festnahme wurde bislang nicht gemeldet. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte ein Sprecher der Kblenzer Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur DPA. Aus "ermittlungstaktischen Gründen" und "zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Angehörigen" wollen die Behörden vorerst keine weiteren Angaben machen.

Die zwölfjährige Luise war am Samstag gegen 17.30 Uhr zuletzt gesehen worden, als sie in Freudenberg zu Fuß auf dem Weg von einer Freundin nach Hause war. Dort kam sie nie an. Noch am selben Abend suchte ein Großaufgebot von Einsatzkräften nach der Vermissten, die Polizei informierte in der Nacht die Öffentlichkeit und bat um Mithilfe bei der Suche.

Polizisten hatten den Leichnam des Mädchens dann am Sonntagvormittag rund fünf Kilometer von ihrem Wohnort entfernt in der Nähe eines ehemaligen Bahnhofs in einem Waldstück auf rheinland-pfälzischem Landesgebiet entdeckt (). "Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen", sagte Nicole Reschke, die Bürgermeisterin von Luises Heimatort, nach dem Fund der Leiche.

