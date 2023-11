Gil Ofarim betritt am zweiten Prozesstag Saal 115 des Landgerichts Leipzig

von Daniel Wüstenberg Am zweiten Tag des Prozesses gegen Gil Ofarim melden sich erstmals zwei Hotelgäste zu Wort, die sich während des angeblichen Antisemtismusskandals im "Westin" in unmittelbarer Nähe befanden. Auch sie können den Musiker nicht entlasten. Der Versuch von Ofarims Verteidigern, den Druck auf den Hauptbelastungszeugen zu erhöhen, läuft indes ins Leere.

Es werde an diesem zweiten Prozesstag "interessant" im Leipziger Landgericht werden, kündigte Gil Ofarims Verteidiger am Vortag im Gespräch mit dem stern an.