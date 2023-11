von Daniel Wüstenberg Er sah sich als Opfer und ist jetzt der Angeklagte: In Leipzig startet der Prozess gegen Musiker Gil Ofarim. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, einen Hotelmitarbeiter antisemitischer Äußerungen beschuldigt zu haben. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt: Er lügt.

Nun geht es also doch los. Ab diesem Dienstag wird am Leipziger Landgericht ein Vorfall verhandelt, der vor rund zwei Jahren bundesweit Schlagzeilen machte. Im Zentrum des damaligen Geschehens: Der Musiker Gil Ofarim, bekannt unter anderem aus "The Voice of Germany", und ein Mitarbeiter das Luxushotels "The Westin", bekannt unter anderem für seinen "fantastischen Ausblick" auf die Messestadt aus seinem fast hundert Meter hohen Bettenturm.

Am 5. Oktober 2021 waren der Musiker und das Haus aus anderen Gründen in fast aller Munde. Ofarim erhob schwere Antisemitismusvorwürfe gegen das "Westin". Zwei Monate später – das Urteil der Öffentlichkeit war längst gesprochen – gab es eine spektakuläre Wende in dem Fall. Nun soll das Landgericht Leipzig klären, was seinerzeit wirklich passierte.

Der stern beantwortet die wichtigsten Fragen zu dem Prozess.

Was ist passiert?

Auslöser für die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei war ein Video, das Gil Ofarim Anfang Oktober 2021 auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte. Darin schilderte der Musiker auf der Auffahrt des Leipziger Hotels sitzend, dass er von einem Mitarbeiter des "Westin" aufgefordert worden sei, seine Halskette mit Davidstern-Anhänger einzupacken, ehe er einchecken dürfe. "Haben wir denn nichts aus der Vergangenheit gelernt?", lautete das bittere Fazit des heute 41-Jährigen.

Das Video wurde millionenfach angesehen und verfehlte seine möglicherweise beabsichtigte Wirkung nicht. Ein Sturm der Entrüstung fegte über das "Westin" und dessen Rezeptionist W. hinweg. Es gab Boykottaufrufe, Solidaritätsbekundungen und wohl auch Drohungen gegen das Hotel. Selbst hochrangige Politiker zeigten ihre Empörung. Weltweit sorgte das Video Ofarims für Aufsehen. Das Hotel stellte Mitarbeiter W. und einen Kollegen vorübergehend frei.

Wie wurde ermittelt?

Ofarim zeigte den Hotelmitarbeiter an, die Leipziger Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen unter anderem wegen Volksverhetzung und Beleidigung gegen W. ein. Doch die wiederum zeigte Ofarim unter anderem wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung an. Auch das Hotel ließ den Vorgang durch eine Rechtsanwaltskanzlei untersuchen.

Antisemitismus ist zu Recht immer ein Problem, das lässt sich im Herbst 2023 auf den Straßen Berlins und anderswo beobachten. Offen zur Schau gestellter Antisemitismus gegen einen Prominenten mit enormer Reichweite, dazu noch in einem Luxushotel mit enormen Renommee – das hat das Zeug zu einem riesigen Skandal.

Wohl auch deswegen nahmen die Behörden in Sachsen den Vorfall von Anfang an sehr ernst und betrieben bei ihren Ermittlungen immensen Aufwand.

Nachdem bereits Dutzende Zeugen, etwa Gäste und Mitarbeitende des Hotels, befragt wurden, entschlossen sich die Behörden, den geschilderten Vorfall Anfang Dezember 2021 am Original-Schauplatz in der "Westin"-Lobby nachzustellen – mit Beamten als Schauspieler. Das Ziel: Herauszufinden, ob sich alles wirklich so abgespielt haben kann, wie es Gil Ofarim in seinem viral gegangenen Video schilderte.

Was kam bei den Ermittlungen heraus?

"Die Behauptung von Gil Ofarim (...) konnte nach Auffassung der Staatsanwaltschaft im Ergebnis der Ermittlungen nicht bestätigt werden", teilte die Behörde im März 2022 mit. Insbesondere soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge unklar geblieben sein, ob der Davidstern an Ofarims Hals für den Hotelmitarbeiter überhaupt sichtbar gewesen sei. Das Verfahren gegen Hotelmitarbeiter W. sei eingestellt worden, so die Staatsanwaltschaft.

Warum ist nun Gil Ofarim angeklagt?

Die Ermittler konnten die Version des Musikers nicht nur nicht beweisen, mehr noch: "Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat sich in der Gesamtschau der hieraus gewonnenen Erkenntnisse das Geschehen, wie es von Gil Ofarim in seinem veröffentlichten Video geschildert worden ist, tatsächlich so nicht ereignet."

Im Klartext: Die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass Ofarim über den Vorfall wissentlich gelogen hat, nicht nur in seinem Video, sondern insbesondere auch bei seinen Aussagen im Ermittlungsverfahren. "Dies begründet den Tatvorwurf der Verleumdung und der falschen Verdächtigung." Dies hat die Staatsanwaltschaft zur Anklage am Leipziger Landgericht gebracht. Im Falle einer Veurteilung könnte dem Musiker sogar eine Gefängnisstrafe drohen, wahrscheinlicher ist jedoch eine Geldstrafe. Bis zum Beweis des Gegenteils ist Ofarim jedoch unschuldig.

Wie läuft das Gerichtsverfahren gegen den Musiker ab?

Verhandelt wird ab diesem Dienstag nicht – wie bei den angeklagten Delikten normalerweise üblich – vor dem Amtsgericht, sondern vor dem Leipziger Landgericht. Die Staatsanwaltschaft begründet dies mit der "besonderen Bedeutung des Falles", unter anderem wegen des großen Interesses der Öffentlichkeit.

Ofarims Verteidigung kritisiert die große Bühne für die Verhandlung und bezeichnete das Vorgehen der Justiz im Vorfeld als "Schauprozess". Sie kündigte an, vor dem Landgericht Leipzig "jeden Stein zweimal umdrehen" zu wollen. Den Anwälten des Musikers war es bereits vor rund einem Jahr gelungen, den Prozess platzen zu lassen.

Der Prozessbeginn ist für 9 Uhr angesetzt, bis zum 7. Dezember sind insgesamt zehn Verhandlungstage geplant.

Wie immer im Strafverfahren wird am Dienstag zunächst die Anklage verlesen, anschließend wird Ofarim Gelegenheit haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Ob er dies tun wird, ist offen. In der Beweisaufnahme in den kommenden Tagen werden unter anderem Zeugen gehört und Videos gesichtet. Hotelmitarbeiter W. ist als Nebenkläger an dem Prozess beteiligt – nach Abschluss der internen Ermittlungen konnte er wieder im "Westin" arbeiten.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es?

Der Prozess vor dem Leipziger Landgericht fällt in eine Zeit, in der eine erhöhte Gefahr für Jüdinnen und Juden offenkundig ist – auch Gil Ofarim ist da keine Ausnahme. Ofarims Verteidiger, Staranwalt Alexander Stevens aus München, verwies im Vorfeld des Prozesses auf mögliche Risiken für seinen Mandanten, etwa bei der An- und Abreise zum Landgericht. Er kritisierte noch am Tag vor Verhandlungsbeginn, dass die Sicherheitsbehörden sich ihm gegenüber nicht zur Sicherheitslage geäußert hätten.

Das Leipziger Landgericht selbst wird ab Dienstag zur Hochsicherheitszone. Die Zahl der zulässigen Zuschauer im Saal 115 wurde reduziert, jeder Prozessbeobachter muss sich mindestens zwei Mal durchsuchen lassen. Eine umfangreiche "sitzungspolizeiliche Anordnung" legt unter anderem fest, dass sich jeder Besucher ausweisen muss. Weitere Details zu den getroffenen Sicherheitsmaßnahmen wurden nicht genannt.

Wie äußert sich der Angeklagte selbst?

Der Musiker bleibt bei seiner Darstellung. "Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus. Ich bin froh, dass jetzt viel herauskommen wird, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden ist", sagte er jüngst der "Welt am Sonntag". "Ich weiß, was mir passiert ist." Ob das Trotz ist oder Tatsachen sind? Die kommenden zehn Verhandlungstage werden es zeigen.

