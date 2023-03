von Marc Drewello Sie besaß mehrere Immobilien, liebte Champagner und fuhr einen teuren Sportwagen: Eine Frau in Großbritannien soll 22 Jahre lang als Psychiaterin ein Vermögen verdient haben, obwohl sie gar keinen medizinischen Abschluss hat.

Auf der Anklagebank soll sie ihren Kopf in die Hände gestützt und geweint haben: Eine Frau in Großbritannien ist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil sie mithilfe gefälschter Dokumente jahrelang ohne die nötige Qualifikation als Psychiaterin praktizierte, wie die Polizei der englischen Grafschaft Cumbria und britische Medien berichten. Das Manchester Crown Court habe Zholia A. des Betruges in 13 Fällen, der Erschleichung eines Vermögensvorteils in drei Fällen, der Fälschung in zwei Fällen und der Verwendung einer falschen Urkunde in zwei Fällen für schuldig befunden.

Falsche Psychiaterin praktizierte in ganz Großbritannien

Die vermeintliche Psychiaterin hatte sich nach Angaben der Polizei 1995 bei der britischen Ärztekammer als Ärztin registrieren lassen und dafür zahlreiche gefälschte Dokumente eingereicht, darunter ein Abschlusszeugnis der Universität von Auckland in Neuseeland, ein Bestätigungsschreiben sowie ein Referenzschreiben eines Krankenhauses in Pakistan. Nachdem sie die Zulassung erhalten hatte, habe sie jahrelang in ganz Großbritannien praktiziert.

2003 erlangte Zholia A. laut Polizei nach bestandener Prüfung vor dem Royal College of Psychiatrists den Status einer Fachärztin. Im Jahr 2012 wurde die Hochstaplerin als "Section 12 Doctor" registriert und erhielt damit die Befugnis, medizinischen Empfehlungen abzugeben, die für die Zwangseinweisung von Patienten erforderlich sind. Um als "Section 12 Doctor" zugelassen zu werden, müssen Ärztinnen und Ärzte in Großbritannien über besondere Erfahrung in der Behandlung oder Diagnose von psychischen Störungen verfügen.

Zholia A. verdiente in ihrer Zeit als Psychiaterin den Angaben zufolge umgerechnet fast 1,5 Millionen Euro. Sie besaß mehrere Immobilien, sammelte teure Champagnerflaschen und fuhr einen roten Lotus-Sportwagen, wie die "Manchester Evening News" berichtet.

Die Betrügerin flog auf, nachdem sie 2018 in Cumbria versucht hatte, eine 84 Jahre alte Patientin um umgerechnet knapp 1,5 Millionen Euro zu betrügen. Ein Gericht verurteilte sie damals zu fünf Jahren Haft. Phil Coleman, Reporter der lokalen Zeitung "News & Star", interessierte sich für den Fall, stellte weitere Nachforschungen an und fand heraus, dass Zholia A. zwar eine Weile in Neuseeland Medizin studiert, aber nie ihren Abschluss gemacht hatte.

Coleman informierte die britische Gesundheitsbehörde darüber, die daraufhin umfangreiche internationale Ermittlungen einleitete. Dabei wurden die gefälschten Dokumente sichergestellt und die Polizei fand heraus, dass das Krankenhaus in Pakistan, das Zholia A. als Referenz angegeben hatte, gar nicht existierte.

Chefermittler nennt Zholia A. "eine manipulative Kriminelle"

"Dies war ein höchst ungewöhnlicher Fall, bei dem es um einen geschickten Betrug ging, der über mehrere Jahre hinweg durchgeführt und aufrechterhalten wurde", sagte der leitende Ermittler Matt Scott nach der Urteilsverkündung. Die Verurteilte sei "eine manipulative Kriminelle, die sich auf betrügerische Weise eine entscheidende Position im Gesundheitswesen verschafft hat, die mit einer großen Verantwortung für das Leben von Menschen verbunden war, und das, obwohl sie nie die grundlegendste Qualifikation für den Beginn ihrer Karriere erworben hatte." Scott dankte auch dem Reporter Coleman für seine Berichterstattung und seine Nachforschungen in dem Fall.

Richter Hilary Manley forderte bei seinem Urteilsspruch auch eine Untersuchung darüber, wieso die Ärztekammer Zholia A. als Psychiaterin zulassen konnte, obwohl die von ihr eingereichten Unterlagen "eindeutig falsch" waren. Auf einem der Dokumente hatte die Hochstaplerin sogar das Wort "verify" (verifizieren) falsch geschrieben.

Quellen: Cumbria Constabulary, "Manchester Evening News", BBC, Sky News.