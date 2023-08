Diese Gerichtszeichnung zeigt die britische Krankenschwester, während sie der Urteilsverlesung am Manchester Crown Court zuhört

Mord an sieben Babys: Britische Krankenschwester muss lebenslang hinter Gitter

Urteil in Manchester

Sieben Babys hat eine britische Ex-Krankenschwester in ihrer Zeit im Krankenhaus getötet. Bei vielen weiteren soll sie es versucht haben. Nun muss die 33-Jährige den Rest ihres Lebens hinter Gittern verbringen.

Die wegen mehrfachen Babymords verurteilte britische Ex-Krankenschwester Lucy L. soll nach Ansicht der Anklage für den Rest ihres Lebens im Gefängnis sitzen. Staatsanwalt Nicholas Johnson forderte am Montag, die 33-Jährige zur Höchststrafe zu verurteilen. Eine "whole life order" genannte, tatsächlich lebenslange Haft sei gerechtfertigt: Es handele sich um mehrere, vorsätzliche Taten mit Elementen "sadistischen Verhaltens", sagte er. Es sei ein "sehr, sehr eindeutiger" Fall.

L. verweigerte ihre Teilnahme an der Strafmaßverkündung und erschien nicht vor Gericht in Manchester. Britische Gerichte haben keine Handhabe, die Anwesenheit von Straftätern zu erzwingen. Daher will die Regierung gesetzlich Verurteilte dazu zwingen, bei der Verlesung ihres Strafmaßes und von Aussagen der Angehörigen dabei zu sein. Premierminister Rishi Sunak nannte L.s Verhalten feige.

Schlimmste Kindermordserie in jüngerer Geschichte des Landes

Einem Bericht zufolge könnte L. versucht haben, noch deutlich mehr Kleinkinder zu schaden. Ermittler hätten bisher etwa 30 weitere "verdächtige Vorfälle" mit Babys während ihrer Zeit am Krankenhaus in Chester ausgemacht, schrieb die Zeitung "Guardian" am Montag. Alle Kinder hätten überlebt. Insgesamt prüfen die Behörden die Betreuung von 4000 Neugeborenen.

L. war am Freitag wegen des Mords von sieben Babys und des versuchten Mords von sechs weiteren schuldig gesprochen worden. Es handelt sich um die schlimmste Kindermordserie in Großbritannien in der jüngeren Geschichte.

Bei der Verkündung am Montag war gut ein Dutzend Angehörige der Opfer anwesend, wie die britische Nachrichtenagentur PA aus dem Gerichtssaal meldete. Wann Richter James Goss das Strafmaß nennen würde, war zunächst unklar. Zunächst sollten Erklärungen der betroffenen Familien verlesen werden. In ähnlichen Fällen hatte das in der Vergangenheit teilweise mehrere Stunden gedauert.