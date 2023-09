Der terrorverdächtige Ex-Soldat Daniel K. ist drei Tage nach seinem Gefängnisausbruch in Großbritannien wieder in Gewahrsam. Selbst der britische Premier meldet sich zu dem Fall zu Wort.

Drei Tage nach der Flucht eines Terrorverdächtigen aus einem Gefängnis in Großbritannien hat die britische Polizei den Mann gefasst: Der zur Fahndung ausgeschriebene Daniel K. wurde am Samstag festgenommen, wie die Metropolitan Police im Online-Dienst X, vormals Twitter, mitteilte. Der Mann wurde demnach nahe dem Ort Chiswick verhaftet. Der "Guardian" berichtet, die Festnahme sei kurz vor 11 Uhr (10 Uhr MESZ) erfolgt.

Laut der Zeitung hat sich sogar der britische Premier Rishi Sunak vom G20-Gipfel in Indien aus zu Wort gemeldet: "Ich bin sehr erfreut über diese Nachricht und danke den Polizeibeamten für ihre fantastische Arbeit in den letzten Tagen, aber auch der Öffentlichkeit, die der Polizei mit einer Vielzahl von Hinweisen bei ihren Ermittlungen geholfen hat."

Ex-Soldat Daniel K. aus Gefängnis geflohen

Der 21-jährige ehemalige britische Soldat war am Mittwoch aus dem Wandsworth-Gefängnis im Süden Londons entkommen. Offenbar hatte er seine Tätigkeit in der Gefängnisküche ausgenutzt, um unter einem Lieferwagen versteckt zu türmen. Seine Flucht hatte eine groß angelegte Fahndung ausgelöst, in deren Folge auch die Sicherheitskontrollen an Häfen und Flughäfen verschärft wurden.

Der Ex-Soldat war im Januar in Untersuchungshaft genommen worden, nachdem sich Terrorismus-Vorwürfe gegen ihn erhärtet hatten. Demnach soll K. im August 2021 versucht zu haben, Informationen für einen geplanten Terroranschlag zu beschaffen. Zudem soll er Anfang des Jahres auf dem Royal Air Force-Stützpunkt im mittelenglischen Stafford eine Bombenattrappe platziert haben. Sein Prozess ist für den 13. November geplant.

Weitere Quelle:"The Guardian".