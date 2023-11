Ein Mann ist mit einem Auto auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens gefahren – mit seiner vierjährigen Tochter in. seiner Gewalt. Nach 18 Stunden habe der Täter sich ohne Widerstand festnehmen lassen, teilte die Polizei mit.

Sehen Sie im Video: Geiselnahme am Flughafen Hamburg beendet.

Die Geiselnahme auf dem Flughafen Hamburg ist nach gut 18 Stunden beendet. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 35-jährige Geiselnehmer habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Das vier Jahre alte Kind in seiner Gewalt sei offenbar unverletzt. Der Mann war am Samstagabend mit einem Auto auf das Rollfeld des Flughafens vorgedrungen. Hintergrund des Vorfalls soll ein Sorgerechtsstreit sein, teilte die Polizei mit. Der Flughafen war aus Sicherheitsgründen noch am Samstagabend gesperrt worden. Nach Angaben des Flughafen Hamburg waren, mehr als 120 Flüge ausgefallen. Derzeit laufen die Vorbereitungen zur Wiederaufnahme des Flugbetriebs.