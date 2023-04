In einem Dönerladen auf der Hamburger Reeperbahn ist auf einen 31 Jahre alten Mann geschossen worden. Das Opfer wurde notoperiert, der Schütze flüchtete.

Auf der Hamburger Reeperbahn ist ein 31 Jahre alter Mann niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer sei in der Nacht zu Dienstag in einem Dönerimbiss von dem Schuss in den Bauch getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag in Hamburg. Wie der NDR mit Bezug auf die Polizei und Imbissmitarbeiter berichtet, soll der 31-Jährige zuvor mit Begleitern an einem Tisch gesessen haben. Dann fiel ein Schuss und er ging zu Boden.

Hamburg: Unbekannte fliehen nach Schüssen

Im Anschluss seien mehrere Unerkannte in unbekannte Richtung geflohen. In dem Zusammenhang werde nach einem schwarzen Audi gesucht. Der Angeschossene wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. In der jüngeren Vergangenheit hätte es immer wieder Schüsse im Drogenmilieu gegeben, berichtet der Sender. Ermittler untersuchten in der Nacht den Tatort. Die Täter waren am Dienstagmorgen noch auf der Flucht.

Quellen: DPA, NDR

