Leichenfund in einem Abstellraum: Peek & Cloppenburg in der Hamburger Mönckebergstraße

Mitten in der City Mitarbeiter finden Frauenleiche in Abstellraum eines Hamburger Modehauses

von Marc Drewello Als sie entdeckt wurde, soll bereits der Verwesungsprozess eingesetzt haben: In einem Kaufhaus Mitten in der Hamburger City ist eine Leiche gefunden worden.

In einer Filiale der Modekette Peek & Cloppenburg in der Hamburger Innenstadt ist eine Leiche entdeckt worden. Die Frau sei bereits am vergangenen Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr in einem Kaufhaus in der bei Shoppern beliebten Mönckebergstraße gefunden worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage des stern mit. Mitarbeitende hätten sie in einem Raum entdeckt, der für Kundinnen und Kunden nicht zugänglich sei.

Medienberichten zufolge lag die Frau in einem Abstellraum für Putzmittel im Keller des Gebäudes. Ein Haustechniker sei dort auf die Tote gestoßen. Zum Zeitpunkt ihres Auffindens habe bei der Leiche bereits der Verwesungsprozess eingesetzt.

Landeskriminalamt Hamburg ermittelt

Die Identität der Frau ist noch unklar. Auch ob es sich um eine Kundin oder um eine Mitarbeiterin handelt, teilte der Polizeisprecher nicht mit. "Die Identifizierung steh noch aus", sagte er. Wie lange die Leiche dort gelegen habe, müsse ebenfalls noch ermittelt werden. Die sterblichen Überreste seien zur Untersuchung in das Institut für Rechtsmedizin gebracht worden. Dort soll dann auch die Todesursache geklärt werden, zu der es bislang keine Angaben gibt.

Hinweise auf ein Fremdverschulden hat die Polizei nach eigener Aussage aber zurzeit nicht. Die Ermittlungen in dem Fall hat das Landeskriminalamt übernommen.