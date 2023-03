Einsatzleiter Tresp nennt Details zur Unterstützungeinheit (USE). Vorbild sei eine Polizeieinheit, die in Wien einen Amokläufer sehr schnell gestoppt habe. Nach ihrem Spätdienst gestern habe die USE nicht ihren Feierabend angetreten, sondern sei in den Einsatz gefahren. "Das ist ein glücklicher Zufall, dass die USE noch in der Nähe war", sagt Polizeipräsident Meyer.