Hamburg Hinweise auf Bedrohungslage mit Waffe: Polizeieinsatz an Schule in Blankenese

In Hamburg läuft ein Polizeieinsatz an einer Schule im Stadtteil Blankenese. Die Polizei sagt bisher nur, dass eine Waffe dabei eine Rolle spielt.

Der Polizei in Hamburg liegen Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage an der Stadtteilschule Blankenese vor. Einsatzkräfte seien bereits vor Ort und treffen erste Maßnahmen, teilte die Polizei am Mittwochvormittag auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Auch eine Waffe spiele eine Rolle, sagte ein Polizeisprecher. Der Einsatz laufe seit 11 Uhr. Auf Twitter schreibt die Polizei Hamburg, dass erste Schüler aus der Schule gebracht werden. Parallel hätten Einsatzkräfte die Schule betreten und überprüften die Hinweise auf die mögliche Bedrohungslage, erklärte die Polizei weiter.

Die "Bild"-Zeitung und die "Hamburger Morgenpost" berichteten, eine Lehrerin sei in einem Klassenraum der Schule von zwei Schülern bedroht worden, wobei möglicherweise eine Schusswaffe im Spiel gewesen sei. Laut "Bild" soll einer der beiden Verdächtigen eine Pistole gehabt haben. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort. Im Einsatz seien unter anderem auch Spezialkräfte.

Der Bereich werde weiträumig abgesperrt, eine Anlaufstelle für Eltern werde eingerichtet. Alle Autofahrer seien aufgefordert, die Gegend zu umfahren.

Unsere Polizeieinsatzkräfte begleiten die ersten Schüler aus der Schule in #Blankense.

Sie werden zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne in der Osdorfer Landstraße 365, 22589 Hamburg gebracht. Dort können sich auch Eltern einfinden. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023

Auch im Bereich der Schenefelder Landstraße und Simrockstraße kommt es zu Straßensperrungen in #Blankenese.



Bitte weiträumig umfahren. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023

