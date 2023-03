Eilmeldung Großeinsatz der Polizei Schüsse in Kirche in Hamburg: mehrere Tote und Verletzte – Polizei: Suchen Sie Schutz in einem Gebäude

Polizisten und Helfer sind in Hamburg im Einsatz. Es sind Schüsse gefallen und die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. © Jonas Walzberg / DPA