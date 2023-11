In Hamburg-Blankenese ist wohl eine Lehrerin von Jugendlichen mit einer Waffe bedroht worden. Inzwischen hat die Polizei den anschließenden Großeinsatz beendet – und Tatverdächtige festgenommen.

Alarm an einer Stadtteilschule im Hamburg-Blankenese: Zwei Jugendliche oder Kinder sollen am Mittwochmittag mit einer Schusswaffe in der Schule gewesen sein und eine Lehrerin bedroht haben, wie die Polizei vor Ort mitteilte. Die Polizei sprach von einer Bedrohungslage, keiner Amoktat. Die Lage habe sich inzwischen beruhigt. Einsatzkräfte brachten Kinder aus der Schule in Sicherheit und suchte auf dem Gelände nach den Jugendlichen.

Der Polizei sei weiter berichtet worden, dass die beiden Menschen im Anschluss den Klassenraum verlassen und unerkannt irgendwohin geflüchtet sein sollen, sagte ein Polizeisprecher. Dies werde nun überprüft. Es soll sich um zwei männliche, eher junge Menschen handeln. Zeugen schätzen das Alter der zwei Jugendlichen auf zwischen 12 und 15 Jahre, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei selbst konnte zunächst keine Angaben zum Alter machen. Die Bedrohung fand in einem Raum statt, in dem eine 8. Klasse unterrichtet wurde. Ob es sich um Schüler der Stadtteilschule handelt, war zunächst unklar.

Polizei in Hamburg-Blankenese mit Großaufgebot vor Ort

Hinweise auf Verletzte liegen nicht vor. Die Polizei hatte am Vormittag Hinweise auf eine unklare Bedrohungslage an der Stadtteilschule erhalten. Der Einsatz laufe seit 11 Uhr. Gegen 15.20 Uhr schreibt die Polizei Hamburg auf X, dass die Überprüfung der Schule abgeschlossen sei und die Schüler mit Bussen gebracht werden. Anlaufstelle für Eltern sei die Reichspräsident-Ebert-Kaserne, wohin die Schüler mit Bussen gebracht würden. "Dort können sie von Angehörigen abgeholt werden bzw. den Nachhauseweg antreten."

Die Überprüfung der Schule durch die Spezialkräfte ist abgeschlossen.

Die Schüler werden in Kürze aus der Schule geleitet und mit HVV-Bussen in die Reichspräsident-Ebert-Kaserne gebracht. Dort können sie von Angehörigen abgeholt werden bzw. den Nachhauseweg antreten.#Blankenese — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023

Verdächtige Jugendliche mit Spielzeugwaffen

Um 16.28 Uhr schrieb die Polizei auf X: "Wir gehen aktuell nicht mehr von einer Bedrohungslage in #Blankenese aus." Die verbliebenen Schülerinnen und Schüler können nun doch an der Schule und nicht in der Kaserne abgeholt werden. Um 17.47 Uhr hat die Polizei Hamburg dann eine Pressemitteilung verschickt: "Unabhängig" vom Einsatz an der Schule in Hamburg-Blankenese "erhielt die Polizei gegen 14:50 Uhr einen Einsatz, bei der es in der Mendelssohnstraße in Bahrenfeld zu einer Bedrohungslage gekommen sein soll. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten Zivilfahnder wenig später vier Personen vorläufig festnehmen. Hierbei handelt es sich um drei Kinder (12,12,13) und einen 14-jährigen Jugendlichen." Im weiteren Verlauf habe sich herausgestellt, "dass einer der Zwölfjährigen und der 13-Jährige auch für die Tat in der Frahmstraße in Frage kommen könnten." Die Polizei habe bei ihnen auch zwei augenscheinliche Spielzeugwaffen sichergestellt.

Wir gehen aktuell nicht mehr von einer Bedrohungslage in #Blankenese aus.

Hinweise für Eltern:

Die Klassenstufen 5-7 können im Bereich "Arena",

Klassenstufen 8-10 im Bereich "Aula" und

Klassenstufen 11-13 im Bereich "Mensa" abgeholt werden.

Weitere Informationen folgen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023

Blankenese liegt an der Elbe und gilt als eher wohlhabender Stadtteil. Die Stadtteilschule Blankenese hat rund 1150 Schülerinnen und Schüler – davon allein um die 400 in der gymnasialen Oberstufe. Unterrichtet werden sie von mehr als 120 Lehrkräften.

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Weitere Quelle:Pressemitteilung der Polizei Hamburg zu den vier Tatverdächtigen.