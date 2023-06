von Daniel Wüstenberg Eine mysteriöse Einbruchsserie am Containerterminal Altenwerder im Hamburger Hafen beschäftigt Zoll und Polizei in der Hansestadt seit Wochen. Was wollen die Täter dort?

Sie haben es im vermeintlichen Schutz der Dunkelheit offenbar wieder versucht: Sechs Männer wurden in der Nacht zu Freitag von der Polizei am Containerterminal Altenwerder im Hamburger Hafen festgenommen. Die Verdächtigen gehören mutmaßlich einer Bande an, die seit Wochen für erhebliche Unruhe bei den Behörden und dem Terminalbetreiber sorgt.

Denn ähnliches spielte sich am oder auf dem Gelände seit Mitte Juni regelmäßig ab. Erst in der Nacht zu Mittwoch fasste die Polizei drei Personen, nachdem sie den meterhohen Zaun zum Sicherheitsbereich überwunden hatten, einen vierten stellten die Beamten außerhalb des Terminals.

Es ist eine ebenso mysteriöse wie lang anhaltende Serie von Einbrüchen oder Einbruchsversuchen an dem Containerterminal, die für großes Rätselraten bei den Behörden sorgt. Seit der Nacht vom 10. auf den 11. Juni haben die Täter laut Polizei in insgesamt rund 15 Fällen versucht, in das Hafengelände im Süden der Hansestadt einzudringen oder es sogar geschafft – also fast an jedem Tag. Mehr als 45 Verdächtige wurden seither vorübergehend festgenommen, teilt ein Sprecher der Hamburger Polizei im Gespräch mit dem stern mit.

Hamburger Hafen auch Drehscheibe für illegale Waren

Trotz der vielen Festnahmen und erster Ermittlungsansätze – Polizei und Zoll stehen vor der Frage: Was macht das Containerterminal Altenwerder für die Kriminellen so anziehend?