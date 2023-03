von Daniel Wüstenberg Eine Spezialeinheit der Hamburger Polizei war nur Minuten nach dem ersten Notruf am Königreichssaal der Zeugen Jehovas im Stadtteil Groß Borstel. Klingt nach einem glücklichen Zufall. Ist es auch – aber nicht nur.

Von einer "Situation, die wir so noch nicht in Hamburg hatten", sprach Polizeisprecher Holger Vehren am Donnerstagabend. Ein Mann hatte im Stadtteil Groß Borstel Stunden zuvor mindestens sieben Menschen erschossen, ehe er die Waffe gegen sich selbst richtete, so der Ermittlungsstand am Morgen nach der Gewalttat in einem Gebäude der Zeugen Jehovas.