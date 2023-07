In Hannover hat ein Mann seinen Staffordshire Terrier auf zwei Frauen gehetzt. Zuvor hatte der Hund einen Chihuahua angegriffen und gebissen. Die Polizei ermittelt nun.

In Hannover hat ein Mann seinen Hund auf zwei Frauen gehetzt, nachdem der American Staffordshire Terrier zuvor einen kleinen Chihuahua angegriffen und schwer verletzt hatte. Der Terrier sei inzwischen beschlagnahmt und im Tierheim, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen den Halter, einen 43-Jährigen, werde wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der Vorfall soll sich am Donnerstag im Stadtteil Linden-Nord zugetragen haben. Im Außenbereich eines Cafés habe der Staffordshire Terrier den Chihuahua in den Nacken gebissen, berichtete die Polizei am Freitag. Der Hundehalter sei dann geflohen, ohne sich um das verletzte kleinere Tier zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen.

Frauen verfolgen Mann – der soll seinen Hund auf Frauen gehetzt haben

Zwei andere Frauen, eine davon mit eigenem Hund, hätten den Mann verfolgt. Als er sie bemerkte, soll er die Leine seines Terriers gelöst und ihn per Fingerzeig in Richtung der Hundehalterin geschickt haben. Der Terrier sei auf die Frau zugerannt. Kurz bevor er sie erreichte, habe der Mann seinen Hund zurückgerufen und sei mit ihm weggelaufen.

Zeugen verständigten die Polizei, die nach dem Mann suchte. Am Samstagnachmittag schließlich erkannten Polizisten auf Streife den Mann und seinen Hund, als sie gerade spazieren gingen.