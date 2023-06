von Isabelle Zeiher Im Dezember 2022 erstach Okba Michael B. in Illerkirchberg ein 14-jähriges Mädchen, verletzte ihre 13-jährige Freundin schwer. Am dritten Prozesstag schildert die Überlebende den Tattag. Außerdem berichten Gutachter über die Verletzungen an Opfer und Täter und klären die Frage der Schuldfähigkeit.

"Er hat uns begrüßt. Ein höfliches, schnelles Hallo. Dann habe ich einen Schlag gespürt." Nalas Stimme (Name geändert) dröhnt durch die Lautsprecher eines Fernsehers im Sitzungssaal am Landgericht Ulm. Eine kindliche, schüchterne Stimme. Nala erzählt, was sich am Morgen des 5. Dezember 2022 in Illerkirchberg bei Ulm abgespielt hat. Was passierte, kurz bevor ihre beste Freundin, die 14-jährige Ece S., getötet wurde. Ihre Aussage wurde im Vorfeld des dritten Verhandlungstags aufgenommen. Die 13-jährige Zeugin ist besonders schutzbedürftig, die Aussage im Gerichtssaal könnte sie retraumatisieren. Die Zuschauer hören lediglich den Ton. Nur die Prozessbeteiligten sehen das dazugehörige Video.