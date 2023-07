Okba Michael B. wird in den Saal des Landgerichts Ulm geführt. Im Prozess um die tödliche Messerattacke von Illerkirchberg wurde er am Dienstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

von Isabelle Zeiher Nach fünf Verhandlungstagen fällt das Urteil gegen den Messerangreifer aus Illerkirchberg. Der Geflüchtete aus Eritrea bekommt die Höchststrafe für den Mord an einem 14-jährigen Mädchen und den versuchten Mord an einer 13-Jährigen. Der Vorsitzende Richter findet deutliche Worte.

Der Gerichtssaal ist brechend voll. Fotografen und Kameramänner stehen bereit, um den Angeklagten Okba Michael B. ein letztes Mal beim Betreten des Gerichtssaals aufzunehmen. Ein Gong ertönt und B. geht langsam an den besetzten Zuschauerbänken und den Pressevertretern vorbei. Den Blick nach unten gerichtet, das Gesicht von einem schwarzen Pappordner verdeckt. Der Geflüchtete aus Eritrea ist angeklagt, weil er am 5. Dezember 2022 in Illerkirchberg bei Ulm ein 14-jähriges Mädchen erstochen und dessen 13-jährige Freundin schwer verletzt hat.