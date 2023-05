von Marc Drewello Ihr Vater hatte nie aufgehört, auf ein Wiedersehen zu hoffen: Im US-Bundesstaat Illinois ist ein Mädchen, das 2017 im Alter von neun Jahren entführt wurde, lebend gefunden worden.

Für Ryan Iserka hat das Bangen ein Ende. Sechs Jahre lang wusste der Vater eines 2017 im US-Bundesstaat Illinois verschwundenen Mädchens nicht, was aus seiner Tochter geworden ist. Jetzt konnte er sie wieder in die Arme schließen. Sein Glück hat der Vater auch der Netflix-Serie "Unsolved Mysteries" zu verdanken.

Kayla U. war neun Jahre alt, als sie Anfang Juli 2017 von ihrer Mutter Heather aus South Elgin, etwa 45 Meilen nordwestlich von Chicago, entführt wurde, wie US-Medien berichten. Vater Iserka hatte demnach das volle Sorgerecht für das Kind, während der Mutter regelmäßige Treffen gestattet waren. Aber als der Vater Kayla am 5. Juli vom Haus der Mutter abholen wollte, waren beide verschwunden.

Polizei von Illinois suchte mit Haftbefehl nach der Mutter

Nach Angaben der Polizei war Heather U. zuletzt dabei gesehen worden, wie sie Sachen auf das Dach ihres Autos lud. Familienmitglieder hätten erklärt, dass sie einen Campingausflug an einen unbekannten Ort im Nachbarstaat Wisconsin machen und zum Treffen mit Iskerka zurückkehren wollte. Die Polizei bat zunächst darum, dass jeder, der Heather und Kayla U. oder das Fahrzeug, in dem sie unterwegs waren, sehe, die Behörden anruft. Schließlich wurde eine Vermisstenanzeige für Kayla aufgegeben und am 29. Juli 2017 ein Haftbefehl wegen Entführung gegen die Mutter erlassen.

Fünf Jahre später war das Verschwinden von Kayla U. Thema in einer Folge der Netflix-Serie "Unsolved Mysteries", die sich mit ungeklärten Vermisstenfällen befasst. Im Rahmen der Ausstrahlung wurden auch Fotos von Kayla und ihrer Mutter gezeigt. Diese führten nun zur Klärung des Falles. In einem Geschäft in Asheville im US-Bundesstaat North Carolina, rund 870 Kilometer südöstlich von South Elgin, habe jemand, der die Netflix-Folge gesehen hatte, die beiden am vergangenen Samstag wiedererkannt, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf die Polizei. Diese Person habe einen Angestellten des Ladens informiert, der sofort die Polizei gerufen habe.

Heather U. wurde den Berichten zufolge festgenommen und wegen Kindesentführung angeklagt. Am Dienstagmorgen kam sie auf Kaution frei. Ihre Tochter wurde laut Polizei dem Vater übergeben. Die mittlerweile 15-Jährige sei in guter körperlicher und psychischer Verfassung und die Behörden unterstützten die Familie bei der Suche nach Hilfe durch soziale Dienste.

Kaylas Vater hatte nie aufgehört, an eine Rückkehr seiner Tochter zu glauben. Im Januar 2021 hatte er einen Geburtstagsgruß für sie auf seiner Facebookseite veröffentlicht: "Ich liebe dich für immer und ich hoffe, dass du sicher und glücklich bist und ich freue mich immer darauf, dich eines Tages wiederzusehen", schrieb Iserka damals über ein Babyfoto der Vermissten. "Ich bete jeden Tag für dich und denke den ganzen Tag an dich. Meine Liebe zu dir hat keine Grenzen. Du bist immer bedingungslos willkommen in deinem Zuhause hier bei uns und in meinen Armen."

Jetzt teilte der Vater auf der Facebookseite des National Center for Missing & Exploited Children seine Freude über die Wiedervereinigung mit seinem Kind. "Ich bin überglücklich, dass Kayla sicher zu Hause ist. Ich möchte dem South Elgin Police Department, dem National Center for Missing & Exploited Children und allen Strafverfolgungsbehörden danken, die uns in ihrem Fall unterstützt haben."

In seiner jüngsten Stellungnahme seit Kaylas Auffinden machte Iserka aber auch deutlich, dass die beiden jetzt Zeit für sich bräuchten: "Wir bitten um Privatsphäre, während wir uns wieder kennenlernen und diesen Neuanfang meistern."

