Falscher Rechtsanwalt verhaftet

von Eugen Epp Ein junger Anwalt in Kenia gewann einen Fall nach dem anderen – doch der Mann soll ein Betrüger sein. Dennoch hat er weiterhin Unterstützer.

Als Anwalt war der Mann, der sich Brian Mwenda nannte, ein Überflieger. Der Kenianer hatte mit einigen Fällen am High Court of Kenya auf sich aufmerksam gemacht. Besonders bemerkenswert war dies aufgrund seiner Vorgeschichte: Mwenda hatte keine klassische juristische Ausbildung absolviert.

Dennoch gewann er vor Gericht jeden seiner 26 Fälle, berichtet unter anderem die BBC. Doch der neue Stern am Juristenhimmel ist tief gefallen: Nun wurde er verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, ohne Anwaltslizenz praktiziert zu haben. Mwenda soll die Identität eines anderen, echten Rechtsanwalts gestohlen haben, indem er dessen Online-Account bei der Anwaltskammer übernommen haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte er wegen Fälschung und Identitätsdiebstahl angeklagt werden, heißt es.

Kenia: Angeblicher Rechtsanwalt will seine Unschuld beweisen

"Wir werden dafür sorgen, dass er die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommt", erklärte der Präsident der kenianischen Anwaltskammer. Nun bezeichnen ihn die Justizbehörden als "Schwindler", aus dem gefeierten Autodidakten ist ein mutmaßlicher Betrüger geworden.

Der Verdacht war aufgekommen, nachdem der echte Rechtsanwalt mit diesem Namen festgestellt hatte, dass er sich nicht mehr in seinen Account bei der Anwaltskammer einloggen konnte. Doch Mwenda hat auch weiterhin Unterstützer. Von ihnen wird er als "brillanter junger Kopf" gefeiert, der "ohne klassische Qualifikationen" erfolgreich war. In einem Video, in dem Mwenda zusammen mit dem früheren Gouverneur der Hauptstadt Nairobi auftrat, versprach er: "Ich werde in der Lage sein, dieses Missverständnis aufzuklären und meine Unschuld zu beweisen."

Laut der kenianischen Nachrichtenseite "The Star" wurde Mwenda von der Polizei verhört. Mittlerweile befindet sich der mutmaßliche Hochstapler gegen Kaution auf freiem Fuß.

Quellen: BBC / "The Star" / Mike Sonko auf Twitter

