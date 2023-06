In Köln ist ein 24-Jähriger wegen Beihilfe zu einem Rachemord zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Es ist nicht das erste Urteil nach dem blutigen Streit zweier Großfamilien.

Nach einem tödlichen Streit zweier Großfamilien in Köln ist ein weiterer Angeklagter verurteilt worden. Das Landgericht in der Domstadt verhängte gegen einen 24 Jahre alten Mann eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Der Mann wurde demnach wegen Beihilfe zu einem Rachemord verurteilt. Das Urteil fiel am späten Mittwoch.

Bereits am Dienstag war in dem Fall ein 32-Jähriger wegen gemeinschaftlichen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er soll mit rund 30 weiteren Angreifern einen 37-Jährigen bei dem Streit zweier Großfamilien getötet haben. Die Angreifer töteten das Opfer laut Anklage wegen dessen Familienzugehörigkeit.

Zweites Verfahren vor dem Landgericht Köln

Dem nun verurteilten 24-Jährigen wurde vorgeworfen, dass er den bereits lebensgefährlich verletzten 37-Jährigen an seiner Flucht hindern wollte. In dem Fall läuft vor dem Landgericht ein weiteres Parallelverfahren.