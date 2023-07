von Isabelle Zeiher Bundesfamilienministerin, Frauenministerin und der Präsident des Bundeskriminalamts haben einen aktuellen Lagebericht zur häuslichen Gewalt in Deutschland gegeben. Außerdem kündigten sie den Start einer neuen Dunkelfeld-Studie an. Wie viel Licht sie ins Dunkel bringt, wird sich zeigen.

Hurra, endlich startet die vom Bund finanzierte Dunkelfeld-Studie zur häuslichen Gewalt! Nur knapp 20 Jahre hat es gedauert, bis sich die Regierung nach einer ersten Untersuchung wieder des Themas annimmt. Die aktuellen Daten stammen sämtlich aus der polizeilichen Kriminalstatistik – die leider nur zeigt, welche Fälle zur Anzeige gebracht wurden.

Nach den amtlichen Statistiken wurde im Jahr 2022 fast alle zwei Minuten in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Jede Stunde mehr als 14 Frauen. Täglich gab es 430 Fälle innerhalb einer Partnerschaft oder unter Ex-Partnern – über neun Prozent mehr als 2021. Vier von fünf Opfern waren weiblich. Jeden Tag versuchte ein Mann, seiner Frau oder Ex-Partnerin das Leben zu nehmen, beinahe jeden dritten Tag gelang es ihm. So die Zahlen, die die Bundesinnen- und die Bundesfamilienministerin heute gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamts zum "Lagebild häusliche Gewalt" vorstellten.

Die Bundesregierung tut mehr gegen häusliche Gewalt

Die Zahlen überraschen nicht. Seit Jahren sind wir von ihnen entsetzt und bekommen das Problem trotzdem nicht in den Griff. Dabei wurde viel getan – viel Wichtiges und Richtiges. Durch die #MeToo-Bewegung beispielweise debattierte die Öffentlichkeit über das Thema sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch. Noch immer gibt es Sätze wie: "Warum ist sie zu ihm zurückgegangen? Selbst schuld!" oder "Sie lügt sicherlich, um Aufmerksamkeit zu bekommen". Aber ein Wandel ist spürbar. Das Tabu, über solche Taten zu sprechen, bröckelt langsam.

Und auch in der Politik gibt es Bemühungen. Deutschland hat die Istanbul-Konvention unterschrieben. Einen Vertrag, der den Staat verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen. Die Konvention trat zwar bereits 2018 in Kraft, und in der Umsetzung gibt es noch immer gravierende Mängel – aber immerhin: Die Regierung scheint sich des Problems bewusst zu sein und möchte beispielsweise für mehr Frauenhausplätze sorgen, die dringend benötigt werden.

Auch die maue Datenlage in Deutschland zu Gewalt an Frauen wurde immer wieder kritisiert. Die jetzt startende Studie "Lebenssituation, Sicherheit und Belastung im Alltag" soll Abhilfe schaffen. Im Gegensatz zur ersten Dunkelfeld-Studie vor fast 20 Jahren beschränkt sie sich nicht nur auf Frauen, sondern fragt auch Männer nach ihren Gewalterfahrungen.

Für den Bericht, der 2025 erscheinen soll, wird es 15.000 persönliche Befragungen mit weitgehend standardisierten Fragebögen und zusätzlich 7000 nachgelagerte Onlinebefragungen geben. Erhoben werden neben den Gewalterlebnissen Angaben zu Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund und Familienstand. Auch die Erfahrungen, die Betroffene mit Polizei, Justiz und Opferhilfeangeboten gemacht haben, werden einfließen.

Frauenrechte "Wir schauen der Gewalt täglich ins Gesicht" – acht Frauen über ihren Kampf gegen Unterdrückung 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Sahar*, 41, Iran "Nach dem Tod von Jina Mahsa Amini haben die Frauen ihre Stimme erhoben. Frauen stehen jetzt in der ersten Reihe und fordern ihre Grundrechte. Die Bewegung konzentriert sich auf das Bedürfnis nach Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Es ist eine Bewegung, die aus einem sozialen Bewusstsein heraus entstanden ist, die Iranerinnen und Iraner unterstützen sich gegenseitig. Die Machthaber verhaften jetzt Demonstranten zur Abschreckung. Sie wollen unseren Familien und Freunden Angst machen. Aber solange ich nicht die Rechte habe, die ich mir wünsche, macht es für mich keinen Unterschied, ob ich innerhalb oder außerhalb eines Gefängnisses lebe. Ich denke nicht, dass wir die Proteste als Revolution bezeichnen können. Obwohl wir Demonstranten die gleichen Ziele verfolgen, haben wir unterschiedliche Ansichten über den Weg zur Demokratie. Seit der Islamischen Revolution von 1979 haben die Menschen im Iran lernen müssen, dass das Engagement in politischen Parteien ihre Träume nicht erfüllt. Alle sozialen Bewegungen, wie friedlich sie auch sein mochten, wurden behindert. Die jüngsten Proteste machen deutlich, wie viele soziale Probleme es gibt. Die Ziele der Frauenbewegung sind inzwischen tief in der Gesellschaft verankert. Das ist bereits ein Sieg."





*Sahars Nachname soll aus Sicherheitsgründen ungenannt bleiben Mehr

Die Details fehlen

Die Stichprobe ist repräsentativ. Sie wird uns zeigen, wie groß das Problem tatsächlich ist. Aber eines wird auf der Strecke bleiben: die detailgenaue Analyse der Einzelfälle und damit der Blick auf mögliche Lösungen. Es reicht nicht zu wissen, wo und wie die Gewalt stattfindet. Wir müssen wissen, warum ein Mann oder eine Frau zugeschlagen hat – war das Motiv Ehrverletzung, Eifersucht oder Verzweiflung? Wenn es Streit gab – worum ging es? Wie sah die Beziehung im Vorfeld aus? Gab es Warnzeichen? Strafanzeigen bei der Polizei? Annäherungsverbote? Psychische Gewalt?

Wie reagierten die Opfer – blieben sie beim Partner oder trennten sie sich von ihm? Welche gesundheitlichen Folgen und Beeinträchtigungen entstanden durch männliche, welche durch weibliche Gewalt? Gab es versuchte Tötungen, die nicht angezeigt wurden? In welchen Situationen sind Frauen und Männer besonders gefährdet? Ein weitgehend standardisierter Fragebogen kann unmöglich auf all diese Fragen Antworten liefern.

Es gibt sie, die Untersuchungen, die sich mit einzelnen Fällen intensiv beschäftigen. Sie legen nahe, dass die Gewalt vor allem in unserem patriarchalen System und seinen Machtstrukturen wurzelt. Oft arbeiten solche Studien aber mit Informationen aus der Medienberichterstattung oder von Hilfsorganisationen, nicht mit offiziellen Daten.

In Spanien hingegen gibt es seit Jahren eine offizielle Stelle, die alle Informationen von Polizei und Justiz sammelt, um mehr über die Hintergründe der Taten zu erfahren. Die Spanier haben uns einiges voraus. Aber was bringt es zu betonen, was wir alles nicht haben? Nichts. Die Dunkelfeld-Studie der Bundesregierung, die nun startet, ist ein Schritt in die richtige Richtung und nach 20 Jahren mehr als überfällig. Sie wird in jedem Fall etwas Licht in die Dunkelheit bringen.