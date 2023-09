Nachdem die Crew eines Bundeswehrflugzeuges per Laserpointer geblendet wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Sie lag bereits auf der Lauer.

Im Bereich Niebüll in Schleswig-Holstein hat ein 34 Jahre alter Mann Piloten einer Propellermaschine der Bundeswehr mit einem Laserpointer geblendet. Da es in dem Umfeld bereits in den Tagen und Wochen davor Blendungen von Flugzeugen gegeben habe, hielten sich Polizisten in der Gegend auf und konnten die Blendung selbst sehen, teilte die Polizei in Flensburg am Donnerstag mit.

Mithilfe der zu einem Routineflug Richtung Nordsee aufgebrochenen Piloten der Bundeswehrmaschine sei es schnell gelungen, den genauen Standort der Blendungen zu lokalisieren. Dort sei der 34-Jährige angetroffen worden. Dieser habe den Polizisten einen Laserpointer der in Deutschland nicht im freien Verkauf erhältlichen Kategorie vier übergeben.

Für Laserpointer-Angriffe droht Haft

Im Fall einer Verurteilung droht dem Mann wegen eines gefährlichen Eingriffs in die Sicherheit des Luftverkehrs eine Mindeststrafe von sechs Monaten Gefängnis, als Höchststrafe sind bis zu zehn Jahre Haft möglich. Im Fall der Bundeswehrmaschine wurde keines der Besatzungsmitglieder durch das gebündelte Licht verletzt, die Piloten behielten auch jederzeit die Kontrolle.