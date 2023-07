Er soll Drogen genommen und dann mehrere Spritztouren mit einem geklauten Linienbus unternommen haben. Nun muss sich ein 19-Jähriger in Schleswig-Holstein wegen mehrerer Vorwürfe verantworten. Von Nike Mosa

Die Polizei hat am Wochenende in Harmstorf (Kreis Ostholstein) einen 19-Jährigen festgenommen, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss mit einem geklauten Linienbus gefahren sein soll. Das teilte die Polizeidirektion Ratzeburg mit.

Der 19-Jährige habe angegeben, den Bus am Samstag mit offener Tür in der Kleinstadt Bargteheide gesehen und den Zündschlüssel gefunden zu haben, hieß es in der Mitteilung.

Linienbus fuhr Schlangenlinien

Zunächst sei er – ohne Führerschein – mit dem entwendeten Fahrzeug in Richtung Hamburg gefahren, ehe er den Bus am frühen Sonntagmorgen in der Nachbargemeine Ammersbek abgestellt habe. Noch am selben Tag sei er mit dem geklauten Bus in Richtung Ratzeburg gestartet. Auf der Bundesstraße 208 sollen Zeugen bemerkt haben, dass der Bus Schlangenlinien fuhr. Sie riefen die Polizei.

Kurz vor Ratzeburg war die Fahrt vorbei. Beamte hielten den Bus an und kontrollierten den Fahrer. "Bei dem 19-Jährigen wurden Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel festgestellt", so die Polizei. "Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet." Das Ergebnis war zunächst nicht bekannt. Der Bus sei beschädigt gewesen.

Gegen den 19-Jährigen wird jetzt des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Diebstahls, sowie unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges ermittelt.

Quelle: Polizeidirektion Ratzeburg