Polizeiautos stehen in Lohr am Main in der Nähe des Schulzentrums, wo der tote Jugendliche am Freitag tot aufgefunden wurde

In Lohr am Main wurde ein 14-Jähriger tot in der Nähe eines Schulzentrums aufgefunden. Der mutmaßliche Täter soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei sucht indes noch nach der Tatwaffe.

Die Kriminalpolizei in Bayern sucht nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Unterfranken am Tatort nach einer Schusswaffe. Der tatverdächtige Jugendliche sollte unterdessen ab 11 Uhr am Samstag einem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt werden, der dann über einen möglichen Haftbefehl entscheidet.

In der Nacht zum Samstag habe sich eine Zeugin gemeldet, die am Freitag zwischen 13 und 14 Uhr möglicherweise einen Schuss aus dem Bereich des Schulgeländes in Lohr am Main gehört hatte, sagte am Samstagvormittag Polizeisprecher Enrico Ball. "Da laufen jetzt intensive Ermittlungen, inwieweit eine Schusswaffe beteiligt war." Es werde daher auch noch einmal das Tatortumfeld abgesucht. "Wir haben immer noch keine Tatwaffe."

Lohr am Main: 14-Jähriger am Freitag tot aufgefunden

Eine Polizeistreife hatte am Freitagnachmittag in einer kleinen Grünanlage neben der Schule den leblosen 14 Jahre alten Jugendlichen mit äußeren Verletzungen gefunden. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos, ein Notarzt stellte den Tod fest. Zuvor war ein ebenfalls 14-Jähriger zur Lohrer Polizeiinspektion gekommen und hatte gemeldet, er habe erfahren, dass ein Freund von ihm einen Jugendlichen auf dem Gelände des Schulzentrums getötet hätte.

Die Polizei nahm daraufhin einen Tatverdächtigen "im Teenageralter" fest. Der Verdächtige sei "im jungen Jugendlichenalter", konkretisierte der Polizeisprecher dies. Am Samstagnachmittag wollten Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft eine Mitteilung mit weiteren Informationen zu dem Fall herausgeben.