Er zeigte Zivilcourage und wurde dann selbst zum Opfer. Ein Lokführer ist in Sachsen zusammengeschlagen worden, ein 15-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Nach einem Angriff auf einen Lokführer in Sachsen ist ein 15-Jähriger festgenommen worden. Wie die Bundespolizei in Klingenthal am Donnerstagabend mitteilte, konnten Beamte den Jugendlichen im sächsischen Aue aufgreifen. Er sollte am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Angriff auf Lokführer in Sachsen

Zu dem Angriff kam es Polizeiangaben zufolge am Mittwochabend an einem Haltepunkt in Lauter-Bernsbach im Erzgebirge. Der 15-Jährige soll den 50 Jahre alten Lokführer angegriffen haben. Der Mann erlitt neben einem Schock eine Nasen- und Schlüsselbeinbruch. Er konnte das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Bahnmitarbeiter einen Streit zwischen zwei Reisenden schlichten und wurde dabei selbst zum Opfer. Der Angreifer flüchtete nach der Attacke. Zeugenhinweise brachten die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen. Er konnte am Donnerstagvormittag festgenommen werden.

Die Bundespolizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Ermittlungen über einen möglichen weiteren Tatbeteiligten dauerten an.