Die Polizei in Louisiana entdeckte die Leiche einer Vermissten auf einem Supermarktparkplatz in ihrem eigenen Auto (Symbolbild)

"Dieser Fall ist definitiv ungewöhnlich für uns": Die Polizei in Calcasieu im US-Bundesstaat Louisiana hat einen Mann festgenommen, der eine Frau getötet und ihren Leichnam 30 Tage lang im Auto aufbewahrt haben soll.

Ein Mann im US-Bundesstaat Louisiana wird beschuldigt, eine Frau getötet zu haben und einen Monat lang mit ihrer Leiche im Auto herumgefahren zu sein. Die sterblichen Überreste von Sheila O. seien am Montag in ihrem eigenen Geländewagen entdeckt worden, nachdem Familienmitglieder die 72-Jährige am 20. August als vermisst gemeldet hatten, teilte der Sheriff des Bezirks Calcasieu US-Medien zufolge mit. Die Angehörigen hatten demnach erklärt, sie hätten seit etwa einem Monat nicht mehr mit O. gesprochen.

41-Jähriger räumt Tötung der Frau ein

Bei der Suche nach der Vermissten habe die Polizei den Geländewagen der Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums entdeckt – und darin ihre Leiche. Im Rahmen der Ermittlungen sei der 41 Jahre alte Christopher C., als "eine Person von Interesse" identifiziert und in einem nahe gelegenen Geschäft angetroffen worden. Er habe gegenüber der Polizei zugegeben, Sheila O. vor etwa einem Monat getötet zu haben.

Nach Angaben der Ermittler räumte C. auch ein, nach dem Tod der Frau mehrere Kredite in ihrem Namen aufgenommen zu haben. Der mutmaßliche Täter sei wegen Mordverdachts sowie wegen des Verdachts der unrechtmäßigen Beseitigung menschlicher Überreste und des Identitätsdiebstahls festgenommen worden. Er werde ohne Kaution im Calcasieu Correctional Center in Lake Charles, dem Verwaltungssitz des Bezirks, festgehalten.

Beziehung von Täter und Opfer ist noch unklar

"Wir haben hier in Calcasieu Parish schon einige seltsame Fälle erlebt, aber dieser Fall ist definitiv ungewöhnlich für uns. Wir haben noch nie jemanden erlebt, der 30 Tage lang mit einer Leiche im Geländewagen herumfährt", zitiert die Zeitung "USA Today" den Sheriff von Calcasieu, Tony Mancuso. "Ich bete für die Familie und Freunde von Sheila O. Dies ist eine sinnlose und unmenschliche Tragödie", erklärte Manusco. Die Leiche des Opfers werde derzeit untersucht, auch um die Todesursache festzustellen. Auf die Beziehung zwischen dem mutmaßlichen Täter und seinem Opfer ging der Sheriff nicht näher ein und sagte nur, dass C. ein "Bekannter" der Frau gewesen sei.

Quellen: "USA Today", "Huffington Post"