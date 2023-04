In einer romantischen Bucht Mallorcas ertappt die Polizei am Wochenende Schmuggler beim Verladen von Drogen. Die Täter ergreifen per Boot die Flucht, liefern sich eine rasante Verfolgungsjagd mit den Ermittlern – und fliehen schließlich über einen Badestrand. Doch ein Helikopter hat sie die ganze Zeit im Blick.