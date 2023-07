Entsetzliches Verbrechen in Baden-Württemberg: Ein Mann soll eine 18-Jährige in Marbach entführt, drei Tage lang festgehalten und vergewaltigt haben. Der 37-Jährige wurde festgenommen.

Ein Mann soll eine 18-Jährige in Baden-Württemberg entführt, drei Tage lang festgehalten und vergewaltigt haben. Der 37-Jährige wurde am vergangenen Mittwoch in Marbach im Landkreis Ludwigsburg festgenommen, wie die Polizei in Stuttgart und die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mitteilten. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann die 18-Jährige am Montag vergangener Woche auf einem Spielplatz in Stuttgart eingeschüchtert und zum Mitgehen aufgefordert haben. Er brachte die Frau in eine Wohnung in Marbach, wo er sie unter Drohungen festhielt und mehrfach vergewaltigte. Bei gemeinsamen Aufenthalten in der Öffentlichkeit soll er sein Opfer zudem gezwungen haben, Lebensmittel zu stehlen.

Marbach: Festnahme in Begleitung des Opfers

Umfangreiche Ermittlungen führten nach Polizeiangaben auf die Spur des Tatverdächtigen. Eine Polizeistreife erkannte den Mann am Mittwoch am Bahnhof Marbach, wo er in Begleitung seines Opfers unterwegs war. Er wurde festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts der Entführung und Vergewaltigung erließ. Die Motive und genauen Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt.