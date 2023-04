Am Osterwochenende wurden in Baden-Württemberg drei Kinder von ihren Eltern oder Zieheltern umgebracht. Im Interview erklärt Juristin und Kriminologin Theresia Höynck, wer die Täter sind, was die Motive für Kindstötungen sein können und welche Möglichkeiten der Prävention es gibt.

Immer wieder werden in Deutschland Kinder Opfer von Gewaltverbrechen. Am Osterwochenende wurden in Baden-Württemberg drei Kinder umgebracht – die Täter waren die eigenen Eltern. In Hockenheim soll eine Mutter ihren sieben und ihren neunjährigen Sohn getötet haben. In Ulm, 200 Kilometer entfernt, stellte sich ein Mann der Polizei, der die siebenjährige Tochter seiner Lebensgefährtin erstochen haben soll. Diese Taten schockieren, weil die Kinder von Menschen getötet wurden, die sie doch eigentlich schützen und lieben sollten.