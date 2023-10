Vor dem Landgericht Traunstein in Oberbayern muss sich ein 21-Jähriger verantworten. Er soll die 23-jährige Hanna W. ermordet haben, als diese auf dem Heimweg von der Disco war. Zur Tat wollte er sich am ersten Prozesstag nicht äußern. Von Sina Horsthemke

Es ist kurz vor halb zehn am Morgen, als sich die Kameras mehrerer Fernsehteams auf die Eingangstür des Gerichtssaals richten. Zwei Polizisten führen Sebastian T. in den holzvertäfelten Saal – in dunkler Jeans, kurzärmeligem Hemd, Handschellen und Fußfesseln. Angesichts des Medienaufruhrs errötet der kräftige, kleine Mann kurz. Er versucht aber nicht, sein Gesicht zu verbergen. Mit starrem Blick setzt er sich an jenen Tisch, auf dem ein Schild mit dem Wort "Angeklagter" steht. Ein Beamter nimmt ihm die Handschellen ab.