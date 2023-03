Die Polizei fahndet öffentlich nach dem 21-jährigen Yevgeni A. Er ist dringend tatverdächtig, am Samstag auf dem Volksfest Send in Münster einen Mann erstochen zu haben

von Volker Königkrämer Der Druck auf den Messerstecher von Münster wächst. Die Polizei hat nach eigenen Angaben einen konkreten Tatverdächtigen ermittelt und fahndet öffentlich nach dem 21-jährigen Yevgeni A.

Nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Münsteraner Volksfest Send am Samstagabend hat die Mordkommission einen 21-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Zeugenhinweise führten die Ermittler auf die Spur des Mannes, der seinen Wohnort in Münster hat. Ein Richter erließ am Montagabend Haftbefehl, ebenfalls am Montagabend durchsuchten Polizeibeamte die Wohnung des dringend Tatverdächtigen. Der 21-Jährige wurde nicht angetroffen. Die Fahndung nach ihm läuft nun auf Hochtouren.

Bei dem 21-Jährigen handelt es sich um Yevgeni A. Er ist 1,68 Meter groß und schlank. Er hat dunkelblonde, kurze Haare und grün-braune Augen. Zur Tatzeit war er mit weißen Sneakern, einer hellgrauen Jogginghose und einem hellgrauen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Der gesuchte Yevgeni A. soll am Samstagabend an einem Fahrgeschäft während eines Streits auf einen 31-jährigen Familienvater eingestochen haben (der stern berichtete). Das Opfer starb noch am Tatort. "Die Obduktion des Leichnams hat ergeben, dass der 31-Jährige einen Stich ins Herz erhalten hat und aufgrund des Blutverlustes verstorben ist", teilte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt mit.

Wichtiger Tatzeuge: Polizei Münster fahndet auch nach Bruder von Yevgeni A.

Die Polizei fahndet auch nach dem 24-jährigen Bruder des Tatverdächtigen. Er soll zusammen mit Yevgeni A. das Volksfest besucht haben und ein wichtiger Tatzeuge sein. Nach ersten Angaben der Polizei waren sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer zufällig auf dem Send begegnet. Yevgeni A. ist polizeibekannt unter anderem wegen des Vorwurfs der Körperverletzung.

"Unsere intensiven Ermittlungen haben uns nach Zeugenhinweisen und der akribischen Untersuchung des Tatorts auf die Spur des 21-Jährigen gebracht", erläutert Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann, Leiter der Mordkommission. Schneemann weiter: "Die Auswertungen der Videosequenzen, auf denen auch der Täter zu erkennen ist, bestätigten unseren Verdacht."

Hinweise zum Aufenthaltsort des 21-jährigen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275 4000 oder online unter https://nrw.hinweisportal.de/ entgegen.

Quellen: Polizei Münster