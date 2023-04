von Eugen Epp In Kalifornien müssen eine Mutter und ihr Freund lebenslänglich ins Gefängnis, weil sie einen Zehnjährigen brutal misshandelt haben. Der Junge starb vor fast fünf Jahren. Für das Paar war zeitweise sogar die Todesstrafe im Gespräch.

Nach einem jahrelangen Martyrium war der zehnjährige Anthony A. im Sommer 2018 gestorben: Seine Mutter und ihr Freund hatten ihn körperlich, sexuell und psychisch schwer misshandelt. Zum Zeitpunkt seines Todes hatte der Junge Blutergüsse und Schürfwunden am ganzen Körper sowie Brandverletzungen am Bauch. Er war extrem abgemagert.

Seine Mutter Heather B. und ihr Freund Kareem L. wurden festgenommen und wegen Mordes angeklagt. Während des Prozesses zeichnete sich ein grauenhaftes Bild: Das Paar aus Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien hatte den Jungen nicht nur über Jahre extrem vernachlässigt, sondern ihn regelrecht zu Tode gefoltert. Die Staatsanwaltschaft sprach von einem "monströsen" Verbrechen. Ein Gericht in Los Angeles hat die Mutter und ihren Freund nun zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit auf vorzeitige Freilassung verurteilt.

Zehnjähriger und seine Geschwister wurden brutal gefoltert

Am 20. Juni 2018 hatte die Mutter von Anthony A. den Notruf gewählt, weil der Junge bewusstlos geworden war. Die Rettungskräfte fanden ihn in einem erschreckenden Zustand vor. Am nächsten Tag verstarb der Zehnjährige im Krankenhaus. Die Ermittlungen ergaben, dass er und seine beiden Geschwister unter brutalen Umständen hatten leben müssen.

Heather B. und Kareem L. hatten die Kinder unter anderem mit Gürteln geschlagen, ihnen extrem scharfe Soße in den Mund gegossen und sie gegeneinander kämpfen lassen, brachte die Staatsanwaltschaft während des Prozesses vor. Sie hätten teils lange in schmerzhaften Position verharren müssen, außerdem sei ihnen manchmal über Stunden der Zugang zu Essen und Toilette verwehrt worden. Eine Tante der Kinder sagte aus, sie habe mehrere Male das Jugendamt alarmiert, es sei jedoch nichts geschehen.

Frühere Staatsanwältin forderte Todesstrafe

Die frühere Bezirksstaatsanwältin in Kalifornien hatte sogar die Todesstrafe für das Paar gefordert. Ihr Nachfolger ist jedoch ein grundsätzlicher Gegner der Todesstrafe und forderte deshalb lediglich eine lebenslange Haftstrafe. Der Richter schloss sich dieser Ansicht an.

Die 13-jährige Halbschwester von Anthony A. verlas vor Gericht ein erschütterndes Statement, in dem sie Heather B. ein "Monster" nannte: "Endlich bin ich frei von all der Folter und dem Missbrauch. Wenn ich gewusst hätte, dass es damit endet, dass ich einen Bruder verliere, würde ich wollen, dass alles wieder so passiert – mit nur einem Unterschied: Ich sollte sterben, nicht Anthony."

Eine Tante von Anthony A. beschrieb ihn als "einen liebevollen, lustigen kleinen Jungen" und sagte nach dem Schuldspruch gegen Heather B. und Kareem L.: "Heute fühle ich mich erleichtert, dass sie endlich dafür bezahlen, was sie getan haben. Aber wir werden immer diesen Schmerz in unseren Herzen tragen. Niemand wird den Schmerz des Verlustes von Anthony wegnehmen können."

