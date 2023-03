Sehen Sie im Video: Amoklauf in Nashville: Frau erschießt sechs Menschen in US-Grund









STORY: Bei einer Schießerei mit insgesamt mindestens sieben Toten an einer US-Privatschule geht die Polizei von einer Frau als mutmaßliche Täterin aus. Ein Sprecher der Polizei in Nashville im Bundesstaat Tennessee gab am Montag die Tötung von drei Kindern und drei Erwachsenen an der christlichen Covenant School bekannt. Bei der Schützin soll es sich demnach um eine 28-jährige Frau aus der Stadt handeln, die mit zwei halbautomatischen Gewehren und einer Faustfeuerwaffe in das Gebäude eingedrungen sei. Sie sei von der Polizei erschossen worden. Es gebe keine weiteren Opfer. Ursprünglich hatte die Polizei die mutmaßliche Täterin als Teenagerin beschrieben. Präsident Joe Biden sprach den Angehörigen sein Beileid aus und forderte erneut ein Verbot von Sturmgewehren. Schießereien an Schulen sind in den USA zwar nahezu an der Tagesordnung: Im vergangenen Jahr registrierte eine Datenbank 303 Vorfälle, bei denen auf einem Schulgelände eine Schusswaffe abgefeuert wurde. In diesem Jahr waren es demnach bislang 89 Vorfälle.

Mehr