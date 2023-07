Der angeklagte Bestatter (l.) sitzt neben seinem Verteidiger (r.) zum Auftakt seines Berufungsverfahrens in einem Saal des Landgerichts Oldenburg (Niedersachsen)

Weil die Asche Verstorbener nicht rechtzeitig vom Krematorium kam, ermöglichte ein Bestatter in Niedersachsen, dass Urnen mit Sand und fremder Asche befüllt und beerdigt wurden. Nun hat das Landgericht Oldenburg im Berufungsprozess sein Urteil gefällt.

Nach der Beisetzung von drei Urnen mit falscher Asche hat das Landgericht Oldenburg einen Bestatter am Dienstag teilweise freigesprochen. Das Gericht konnte nach Angaben einer Sprecherin im Berufungsverfahren nicht zweifelsfrei feststellen, wer die Urnen mit anderer Asche, Staub und Dreck befüllt hat. Von der Beihilfe zur Störung der Totenruhe sprach ihn das Gericht frei. In einem Fall wurde der 39-Jährige aber wegen Anstiftung zur Störung der Totenruhe zu einer Geldstrafe verurteilt. (Aktenzeichen 13 Ns 370 Js 67132/19 (328/21) *122*)

Der Angeklagte arbeitete nach Angaben des Gerichts für ein Bestattungsunternehmen in Bad Zwischenahn, westlich von Oldenburg. Wer dort drei Urnen im Dezember 2016, im April und Mai 2017 anderweitig füllte, konnte nicht geklärt werden.

Bestatter in Niedersachsen überredete Auszubildende

Der Angeklagte überredete nach Überzeugung des Gerichts aber eine Auszubildende, eine Urne vorerst ohne die richtige Asche beizusetzen. Die Asche war demnach nicht rechtzeitig vor der Beisetzung vom Krematorium zurückgekommen. Das Gericht verurteilte ihn deshalb zu 40 Tagessätzen zu je 70 Euro – insgesamt also 2800 Euro. 400 Euro davon gelten wegen einer langen Verfahrensdauer bereits als vollstreckt, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte.

Himmelsbestattung und Körperwelten Beerdigung im Garten und die Bestattung unter Geiern: 10 Fakten über das Tabuthema Tod 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Beerdigung in China Bei chinesischen Beerdigungen ist es nicht unüblich, sich einen Animateur zu bestellen. Der schluchzt und weint, um die Familienangehörigen zum Trauern zu animieren. Mehr

Im August 2021 hatte das Amtsgericht Westerstede den Mann wegen Anstiftung zur Störung der Totenruhe und Beihilfe dazu in insgesamt vier Fällen zwischen 2016 und 2019 zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Beide Seiten legten gegen das Urteil Berufung ein.

Herausgekommen waren die Fälle, weil nach der Entlassung des Mannes Aschekapseln in einem Schrank in seinem Arbeitszimmer, auf einem anderen Schreibtisch und in einer Leichenhalle gefunden worden waren.