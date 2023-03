Die Polizei Niedersachsen ermittelt nach dem Fund einer Leiche in einer ausgebrannten Scheune in Ohlenstedt (Symbolbild)

von Daniel Wüstenberg Mehr als eine Woche nach dem Brand einer Scheune in Niedersachsen wurde in der Ruine eine Leiche entdeckt. Um wen es sich bei der toten Person handelt, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Acht Tage nach dem Feuer in einer Scheune in der Ortschaft Ohlenstedt (Landkreis Osterholz, Niedersachsen, rund 20 Kilometer nördlich von Bremen) wurde in dem ausgebrannten Gebäude eine verkohlte Leiche entdeckt – obwohl die Polizeiinspektion Verden/Osterholz noch am Tag des Brandes meldete: "Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand." Nun eine Wende in dem Fall. Warum die Leiche möglichweise übersehen wurde, ist nicht bekannt.

Leiche acht Tage nach Scheunenbrand in Niedersachsen entdeckt

Der bereits am Wochenende entdeckte Leichnam sei schon obduziert worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen dem stern. Angaben zur möglichen Todesursache wollte er mit Blick auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen, Hinweise auf eine Straftat gebe es jedoch – "Stand jetzt" – nicht.

Die Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes seien außerdem dabei, die Identität der toten Person zu klären. Sicher ist dazu bislang nur: In dem 600-Einwohner-Ortsteil von Osterholz-Scharmbeck wird niemand vermisst.

Feuer in Berlin Roboter, Wasserwerfer, Panzer: Materialschlacht am Grunewald 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Die Berliner Feuerwehr rückte in der Nacht zu Donnerstag zu dem Waldbrand im Grunewald aus. Zum Einsatz kamen zunächst herkömmliche Feuerwehrfahrzeuge. Mehr

Feuerwehr und Polizei waren am Morgen des 16. März gegen 4 Uhr zu der brennenden Scheune gerufen worden. "Im Laufe des Einsatzes stürzten Teile der Dachkonstruktion zusammen", so die Feuerwehr Das Feuer zerstörte den Angaben zufolge außerdem unter anderem einen Traktor und andere Fahrzeuge. Den Sachschaden gaben die Ermittler mit 350.000 bis 400.000 Euro an. "Beamte des Kriminal- und Ermittlungsdienstes Osterholz übernehmen die weitere Bearbeitung", hieß es wenige Stunden nach dem Brand. Dabei wurde demnach auch der Brandort untersucht.

Quellen: Polizeiinspektion Verden/Osterholz (1), Polizeiinspektion Verden/Osterholz (2), Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck

Polizeiinspektion Verden/Osterholz ruft weiterhin Zeugen auf, sich unter der Telefonnummer (04791) 3070 zu melden.