von Rune Weichert In Norwegen haben zwei Männer ein Leichtflugzeug von einem Flugplatz gestohlen und sind sogar kurz damit geflogen. Obendrein filmten sie sich dabei. Doch der Ausflug endete mit einem Absturz. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die beiden Luftpiraten.

Ein Flugzeug zu stehlen ist gar nicht so einfach. Schon gar nicht, wenn man es auch noch schafft, damit abzuheben und zu fliegen. In Norwegen ist das zwei Männern genau das gelungen – ihre Aktion endete allerdings mit einem Absturz.

Das Leichtflugzeug stürzte am Mittwoch in Lyngdal, rund 290 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Oslo, ab. Wie die Polizei über den inzwischen in X umbenannten Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, waren zwei Menschen an Bord. Beide seien nach dem Absturz bei Bewusstsein gewesen. Das Flugzeug konnte zunächst nicht geortet werden. Nach Angaben der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Später teilte die Polizei der norwegischen Region Agder mit: Das Flugzeug wurde von einem Fliegerclub in Lista, unweit der Absturzstelle, gestohlen.

Polizei ermittelt gegen Flugzeugdiebe – Blutproben entnommen

Die beiden Männer im Alter von 25 und 29 Jahren wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Einer von ihnen konnte das Krankenhaus jedoch schnell wieder verlassen und wurde in Gewahrsam genommen. Der zweite befinde sich noch in der Klinik, seine Verletzungen seien aber nicht kritisch. An Bord des Sportflugzeugs befand sich auch ein Hund, wie der norwegische Rundfunk NRK berichtete.

Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Flugzeugdiebe wegen "Diebstahls eines Luftfahrzeugs", wie es in der Pressemitteilung der Beamten vom Donnerstag heißt.

"Den beiden wurden routinemäßig Blutproben entnommen, um festzustellen, ob sie betrunken waren, als sie das Flugzeug flogen. Wir werden versuchen, sie im Laufe des Tages zu befragen", sagte Svein Håland, Staatsanwalt im Polizeidistrikt Agder. Beide Männer seien der Polizei bekannt.

Mutmaßliche Täter der Polizei bekannt

Die Zeitung "VG" berichtete, dass einer der beiden Bruchpiloten wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Fahren unter Alkoholeinfluss und Drogenkonsums im Visier der Polizei stand.

Die Ermittlungen sollen nun klären, wie das Flugzeug überhaupt gestohlen werden konnte. Medienberichten zufolge sollen die beiden Männer durch einen Zaun eingedrungen sein.

"Wir prüfen ständig, ob wir die beiden in Untersuchungshaft nehmen sollen", so Håland weiter. Bisher sehe man aber keinen Grund dafür, sagte er dem Sender TV2.

Der Diebstahl der Sportmaschine wirft auch zwei Tage nach dem Absturz noch viele Fragen auf. Auch die Ursache des Absturzes ist noch unklar.

Flugzeugklau in Norwegen: Videos von der Aktion im Netz

Bjørn Pedersen vom betroffenen Luftsportverein sagte der "VG": "Ich war ein bisschen überrascht, dass sie es überhaupt in die Luft bekommen hatten." Die beiden Männer hätten enormes Glück gehabt, dass sie die Aktion überlebt hätten.

Der Generalsekretär des Norwegischen Luftsportverbandes, John Eirik Laupsa, sagte der Zeitung, er sei froh über den glimpflichen Ausgang des Vorfalls, den er als "seltsam" bezeichnete.

"Es ist ein Rätsel, wie sie es geschafft haben, das überhaupt umzusetzen. Ich finde es merkwürdig, dass sie vorher kein Flugtraining hatten", sagte er dem Onlinemagazin "Nettavisen".

Aufschluss könnten Videos geben, die die beiden Flugzeugdiebe aufgenommen und im Internet, unter anderem auf Snapchat, verbreitet haben.

Ein Video, das "VG" und NRK vorliegt, zeigt, wie die beiden den Start aus dem Cockpit filmen. "Wir werden sterben", sagt einer der beiden kurz nach dem Start.

Der Besitzer des Flugzeugs, Edwin Gunnar Sandnes, sagte der "VG": "Einer von ihnen scheint sich mit Flugzeugen auszukennen". Auch er ist überrascht, dass die beiden überlebt haben.

Quellen: Polizei Agder, "VG", "Nettavisen", NRK, TV2