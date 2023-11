In Offenburg ist ein Jugendlicher nach einem Schusswaffenangriff durch einen Mitschüler im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.

Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in Offenburg ist das Opfer gestorben. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit. Der gleichaltrige mutmaßliche Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden - die Ermittler gehen von einem "persönlichen Motiv" für die Tat aus. Alle Schüler werden demnach von Psychologen betreut.

#Offenburg - Das Opfer erlag seinen schweren Verletzungen in einer Klinik. Zum Tatablauf kann bislang Folgendes mitgeteilt werden:

Schule in Offenburg weiträumig abgeriegelt

Die Polizei geht davon aus, dass es keine weiteren Täter und Verletzten gab. "Von einer weitergehenden Gefahr ist derzeit nicht auszugehen", erklärten die Einsatzkräfte. Die Schule in der Nordstadt von Offenburg wurde weiträumig abgesperrt. Die etwa 180 Schülerinnen und Schüler mussten zu ihrer Sicherheit zunächst in den Klassenräumen bleiben. Dann wurden sie aus der Schule gebracht und durch spezielles Personal betreut. Das könne eine gewisse Zeit dauern, hieß es vonseiten der Polizei. Erst danach könnten sie zu ihren Eltern.

Anwohner berichteten von einem Hubschrauber, der über dem Areal unterwegs war. Sirenen von Einsatzfahrzeugen heulten, auf einer wichtigen Verkehrsachse gab es demnach eine Straßensperre.

Erst am Mittwoch hatte die Polizei nach der Bedrohung einer Lehrerin durch zwei vermeintlich bewaffnete Jugendliche in einem Klassenraum eine Schule in Hamburg mit einem Großaufgebot von Spezialkräften durchsucht. Nach einer weiteren Bedrohungsituation in einer weiteren Schule wurden mehrere Verdächtige im Alter zwischen elf und 14 Jahren gefasst, die sich nach Polizeiangaben im Besitz von Spielzeugwaffen befanden. Zwei von ihnen sollen an der Bedrohung gegen die Lehrerin beteiligt gewesen sein.

