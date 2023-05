In Oldenburg im Kreis Ostholstein wurde am Freitagabend eine Frau auf offener Straße getötet. Einsatzkräfte fanden in der Nähe des Tatorts einen toten 73-Jährigen.

Eine Frau ist in Oldenburg in Holstein (Kreis Ostholstein) am Freitagabend auf offener Straße getötet worden. Die Frau erlag noch an Ort und Stelle ihren tödlichen Verletzungen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der mutmaßliche Täter sei in ein in unmittelbarer Nähe gelegenes Doppelhaus gegangen. Dort fanden Einsatzkräfte gegen 1.20 Uhr am Samstag einen toten 73-Jährigen.

Die Polizei geht den Angaben zufolge davon aus, dass sich der mutmaßliche Täter selbst getötet hat. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck konnte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Samstag keine Angaben darüber machen, wie die Frau getötet wurde und in welchem Verhältnis der mutmaßliche Täter und das Opfer standen. Nähere Erkenntnisse dazu erhofften sich die Ermittler von den rechtsmedizinischen Untersuchungen. Auch das Alter des Opfers war zunächst unbekannt.

Nach Informationen der "Lübecker Nachrichten" soll der Täter der Ehemann des Opfers sein und seine Frau erschossen haben. In der Nacht seien zuerst Notrufe bei der Polizei eingegangen, dass Schüsse zu hören seien.

Im Einsatz war in der Nacht auch ein Spezial-Einsatzkommando. Zu den näheren Umständen und den Hintergründen der Tat wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Lübecker Staatsanwaltschaft sowie die Mordkommission haben die Ermittlungen aufgenommen.