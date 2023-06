von Eugen Epp In der niedersächsischen Stadt Oldenburg hat ein Pitbull-Terrier mehrere Personen gebissen, darunter auch ein zwei Jahre altes Kind. Die Polizei musste das Tier letztlich erschießen.

Ein beißwütiger Pitbull hat am Mittwoch eine Nachbarschaft in der niedersächsischen Stadt Oldenburg in Atem gehalten. Wie die Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland mitteilte, entwischte der Hund am Abend aus der Wohnung seiner Besitzerin. Auf einem Parkplatz in der Nähe fiel er ein zweijähriges Kind und biss es in den Arm.

Die Großmutter, die das Kind auf dem Arm gehalten hatte, biss der aggressive Pitbull-Terrier ins Gesicht. Auch die Mutter des Kindes versuchte, den Hund abzuwehren, wurde von diesem aber ebenfalls am Arm verletzt. Zwei Bekannte der Halterin wollten eingreifen, konnten das Tier jedoch auch nicht stoppen. Sie trugen laut Polizei Bisswunden an Armen und Beinen davon.

Oldenburg: Aggressiver Pitbull lässt sich nicht beruhigen

Endlich eilte auch die Hundebesitzerin hinzu. Doch selbst sie konnte den wütenden Pitbull nicht einfangen und wurde von ihm ins Bein gebissen. Erst eine herbeigerufene Polizeistreife bereitete dem ein Ende. Die Beamten töteten das Tier mit einer Schusswaffe. Anders ließ sich die Lage offenbar nicht beruhigen. Die Polizeiinspektion spricht in ihrer Pressemitteilung von einer "akuten Gefahrensituation vor Ort".

Die sechs verletzten Personen wurden mit mehreren Krankenwagen in eine Klinik gefahren und dort behandelt. Gegen die Halterin, eine 63 Jahre alte Frau, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Polizei war die Frau alkoholisiert. In vielen Bundesländern stehen Pitbull-Terrier auf der Liste der Kampfhunde. In Niedersachsen existiert eine solche Liste jedoch nicht.

