Die Polizei Osnabrück hat einen Großeinsatz an einer Oberschule in Osnabrück gehabt. Was den Einsatz ausgelöst hat, erklärt die Polizei bislang nicht – gibt aber Entwarnung.

In Osnabrück lief ein großer Polizeieinsatz an einer Oberschule. Auf X (ehemals Twitter) schreibt die Polizei Osnabrück um kurz nach 11 Uhr: "Im Moment haben wir einen größeren Polizeieinsatz an einer Oberschule in der Knollstraße in #Osnabrück. Bitte meiden Sie den Bereich!" Wenig später fordert die Polizei die Menschen auf, die Straße zu verlassen. Eine leichte Entwarnung folgt: "Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Wir sind mit vielen Kräften vor Ort, um die Lage zu klären." Um 11.56 Uhr verspricht die Polizei, gesicherte Informationen zu liefern, sobald diese vorliegen.

"Es gibt KEINE Verletzten! Die Schüler werden von der Polizei geschützt. Bisher gab es noch keine Festnahme. Wir sind weiterhin mit vielen Kräften vor Ort, um die Situation zu klären", schreibt die Polizei um 12.13 Uhr. Was genau vorgefallen ist oder ob eine Drohung gegen die Schule vorliegt, bleibt weiterhin unklar. Inzwischen sind laut Polizei Anlaufstellen für Eltern sowie Medienvertreter eingerichtet.

Polizei Osnabrück gibt Entwarnung

Um 13.14 Uhr gibt die Polizei dann Entwarnung: "Bezüglich der Einsatzlage rund um die Oberschule in der Knollstraße in #Osnabrück können wir jetzt Entwarnung geben! Es besteht KEINE GEFAHR mehr! Weitere Details zum Einsatz folgen."

Quelle:Polizei Osnabrück auf X (ehemals Twitter).