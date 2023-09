Die Polizei Osnabrück war an einer Oberschule im Großeinsatz

Osnabrück Teenager mit Softair-Waffe lösen Polizeieinsatz an Schule aus

Die Polizei Osnabrück hat einen Großeinsatz an einer Oberschule in Osnabrück gehabt. Nach Ende des Einsatzes nennt sie den Auslöser: Teenager mit einer Softair-Waffe.

In Osnabrück hat die Polizei einen Großeinsatz an einer Schule gehabt. Erst nach Einsatzende hat sie den Grund genannt: "Anlass für den Einsatz gab der Hinweis auf eine bewaffnete Person, die sich im Bereich des Schulzentrums aufhalten sollte", heißt es in einer Pressemitteilung. "Auf dem Schulgelände konnten zwei 14-Jährige festgenommen werden, die eine Softair-Waffe mit sich führten." Wegen Hinweisen auf eine dritte Person sei die Schule von Spezialkräften durchsucht worden. Es gebe keine Verletzten, eine Nachbereitung durch Schulpsychologen und Lehrkräfte laufe.

Auf X (ehemals Twitter) hatte die Polizei Osnabrück um kurz nach 11 Uhr geschrieben: "Im Moment haben wir einen größeren Polizeieinsatz an einer Oberschule in der Knollstraße in #Osnabrück. Bitte meiden Sie den Bereich!" Wenig später fordert die Polizei die Menschen auf, die Straße zu verlassen. Eine leichte Entwarnung folgt: "Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Wir sind mit vielen Kräften vor Ort, um die Lage zu klären." Um 11.56 Uhr verspricht die Polizei, gesicherte Informationen zu liefern, sobald diese vorliegen.

"Es gibt KEINE Verletzten! Die Schüler werden von der Polizei geschützt. Bisher gab es noch keine Festnahme. Wir sind weiterhin mit vielen Kräften vor Ort, um die Situation zu klären", schrieb die Polizei um 12.13 Uhr.

Polizei Osnabrück gibt Entwarnung

Um 13.14 Uhr gab die Polizei dann Entwarnung: "Bezüglich der Einsatzlage rund um die Oberschule in der Knollstraße in #Osnabrück können wir jetzt Entwarnung geben! Es besteht KEINE GEFAHR mehr! Weitere Details zum Einsatz folgen." Mit der Pressemitteilung von 13.43 Uhr hat die Polizei Osnabrück dieses Versprechen dann eingelöst.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde mehrfach aktualisiert.

