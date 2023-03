Das FBI konnte den Besitzer des Gepäcks mit dem Sprengsatz in seinem Haus in Pennsylvania festnehmen (Symbolbild)

Am Flughafen von Allentown im US-Bundesstaat Pennsylvania ist möglicherweise ein Anschlag verhindert worden. Im Gepäck eines 40-Jährigen befand sich ein funktionsfähiger Sprengsatz.

In den USA ist ein Mann festgenommen worden, der Sprengstoff an Bord eines Flugzeuges bringen wollte. Die Bombe sei am internationalen Flughafen von Allentown im Bundesstaat Pennsylvania von Sicherheitspersonal beim Gepäck-Check entdeckt worden, teilten die Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mit. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge bereits am Montag.

Gepäckbesitzer flüchtet aus Flughafen in Pennsylvania

Nachdem das von dem 40 Jahre alten Marc M. für einen Flug nach Sanford im US-Bundesstaat Florida aufgegebene Gepäck einen Alarm ausgelöst habe, sei "aus Vorsicht der unmittelbare Bereich des Flughafens evakuiert und die Polizei der Lehigh-Northampton Airport Authority sowie das Federal Bureau of Investigation benachrichtigt" worden, hieß es. "Das FBI und lokale Bombenexperten stellten fest, dass es wirklich ein funktionsfähiger Sprengsatz war."

Der Gepäckbesitzer wurde daraufhin ausgerufen und zum Sicherheitsschalter gebeten, verließ aber den rund 160 Kilometer westlich von New York liegenden Flughafen. Das FBI setzte sich laut CNN mit dem Leiter der Kriminalpolizei von Carbon County, dem Wohnbezirk des Gesuchten, in Verbindung, der Gerichtsdokumenten zufolge erklärte, er kenne Marc M. persönlich und auch dessen Adresse bestätigen konnte. Wenige später habe die Polizei den Mann ohne Zwischenfälle in seinem Haus festgenommen.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Aus den Gerichtsakten des Bundesstaates Pennsylvania geht CNN zufolge hervor, dass M. in den vergangenen zehn Jahren mehr als ein halbes Dutzend Mal unter anderem wegen Besitzes von Betäubungsmitteln, Belästigung und geringfügigem Diebstahl angeklagt wurde.