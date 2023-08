In der Nacht machte sich der Unbekannte an dem Pony zu schaffen (Symbolbild)

In Niedersachsen hat ein unbekannter Mann ein Pony missbraucht. Videoaufnahmen zeigen die Tat. In der Gegend häufen sich aktuell Fälle von verletzten oder toten Pferden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll in der Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg), etwa 25 Kilometer von Hamburg entfernt, ein Mann sich sexuell an einem Pferd vergangen haben. Gegen den Unbekannten wurde Anzeige erstattet, erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung.

Zu dem Vorfall kam es demnach gegen ein Uhr nachts. Der Mann machte sich laut Polizei auf einer Pferdeweide "an den dortigen Stuten zu schaffen". Dabei blieb er jedoch nicht unbeobachtet, sondern wurde von einer Wildtierkamera der Pferdebesitzerin gefilmt. Die Polizei wertet die Filmaufnahmen derzeit aus. Opfer des Übergriffs war ein 18 Jahre altes Großpony, sagte die Besitzerin der "Bild". Wie auf den Aufnahmen zu sehen sei, habe die Tat fast eine Viertelstunde lang gedauert.

Polizei auf Zeugensuche

Der Täter habe ein Rundhold und eine Schubkarre benutzt. Äußerliche Verletzungen hätte das Tier nicht davongetragen. Die Polizei sucht nun nach einer männlichen Person mit schlanker Statur, Glatze und Bartansatz. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Jogginghose und ein T-Shirt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden.

In der Gegend häufen sich zuletzt Fälle von verletzten oder sogar gestorbenen Pferden. Im Juli wurde auf einer Weide eine Stute tot mit einer Kopfverletzung aufgefunden. Seitdem wurden mehrere weitere verletzte Pferde gemeldet. Laut einer Pressemitteilung der Polizei von vor anderthalb Wochen ist "nicht auszuschließen, dass die Verletzungen vorsätzlich beigebracht wurden". In der Gegend wird bereits von einem "Pferderipper" gesprochen, der dort sein Unwesen treibe.

Quellen: Polizeiinspektion Harburg (1) / Polizeiinspektion Harburg (2) / "Bild" / "Hamburger Abendblatt"

