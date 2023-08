Polizeieinsatz in Hamburg: Mann soll zwei Menschen mit Benzin übergossen haben

Blick auf die Tankstelle. In Hamburg-Langenhorn ist die Polizei zu einem Einsatz an der Tankstelle gerufen worden, wo ein Mann zwei Personen mit Benzin übergossen haben soll.

In Hamburg sorgt ein Vorfall an einer Tankstelle für Aufsehen: Ein Anrufer meldet, ein Mann habe ihn und eine Frau mit Benzin begossen. Dann sei der Täter mit der Frau weggefahren. Es läuft eine große Suche.

An einer Tankstelle in Hamburg-Langenhorn soll ein Mann nach Angaben eines Zeugen eine Frau und den Zeugen selbst mit Kraftstoff übergossen haben. Dann sei der Mann mit der Frau im Auto weggefahren, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmittag über die Angaben des Zeugen, der sich am Morgen telefonisch bei der Polizei gemeldet hatte.

Medienberichte, die Frau sei in das Auto gestoßen und von dem Mann entführt worden, wollte die Polizei nicht bestätigen. "Wir suchen nach dem Fahrzeug", sagte der Polizeisprecher. Die Hintergründe seien völlig unklar, die Ermittlungen dauerten an. Es werde auch noch geklärt, ob der Mann und die Frau tatsächlich mit Benzin übergossen wurden oder es sich nur um Spritzer gehandelt habe.

Hinweis: Dieser Text wurde aktualisiert.