Polizeieinsatz in Hamburg: Mann soll zwei Menschen mit Benzin übergossen haben

Blick auf die Tankstelle. In Hamburg-Langenhorn ist die Polizei zu einem Einsatz an der Tankstelle gerufen worden, wo ein Mann zwei Personen mit Benzin übergossen haben soll.

In Hamburg sorgt ein Vorfall an einer Tankstelle für Aufsehen: Ein Anrufer meldet, ein Mann habe ihn und eine Frau mit Benzin begossen. Dann sei der Täter mit der Frau weggefahren. Es läuft eine große Suche.

In Hamburg-Langenhorn soll ein Mann eine Frau und einen Tankstellen-Mitarbeiter am Donnerstag mit Kraftstoff begossen haben. Ein Auto, in dem ein Mann und eine Frau saßen, sei am Morgen auf das Tankstellengelände gefahren, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. "Er steigt aus, betankt einen Kanister mit Kraftstoff, dann geht er zurück zu dem Fahrzeug und begießt die mittlerweile ausgestiegene Frau mit dem Inhalt des Kanisters." Die Hintergründe seien unklar.

Anschließend habe der Mann auch einen Tankstellen-Mitarbeiter begossen, der sich eingemischt habe, berichtete der Sprecher weiter. Dieser habe die Polizei gerufen. "Der Mann hat noch bezahlt und hat dann anschließend zusammen mit der Frau im Pkw das Tankstellengelände verlassen." Die Suche nach dem Fahrzeug dauere an. "Wir haben mit mehreren Funkstreifenwagen gefahndet, und wir suchen es auch immer noch", sagte der Sprecher am Nachmittag. Wie viel Benzin der Mann und die Frau traf, konnte der Polizeisprecher nicht genau sagen.

Medienberichte, die Frau sei in das Auto gestoßen und von dem Mann entführt worden, bestätigte die Polizei nicht.

Hinweis: Dieser Text wurde mehrfach aktualisiert.