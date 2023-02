Jochen Gihr arbeitet schon seit 31 Jahren als Hundetrainer. Fünf Diensthunde hatte er in seiner Karriere schon

Polizeihundausbilder Jochen Gihr: "Ich sehe schnell, was für ein Herz der Hund hat"

von Isabelle Zeiher In verlassenen Gebäuden Randalierer überwältigen, Zimmer durchsuchen und Festnahmen simulieren: Das gehört zum Alltag von Jochen Gihr. Der Schutzhund-Ausbilder bereitet Polizisten und deren Hunde auf Einsätze vor. Der stern durfte ihn einen Tag lang bei der Arbeit begleiten.

In einem verlassenen Bürokomplex schreit eine Frau: "Polizei! Rauskommen oder ich schick‘ den Hund!" Sie steht in einem leeren Büroraum vor einer Holztür. Zwischen ihren Beinen: Fetz, ein belgischer Schäferhund mit einem Maulkorb aus Metall. Hinter ihr: Jochen Gihr, ein stämmiger Beamter mit Vollbart mit ernstem Blick, der genau beobachtet, was seine Kollegin macht. "Polizei! Rauskommen oder ich schick‘ den Hund", wiederholt die Beamtin. Keine Antwort.

Sie lässt Fetz‘ Leine los und der Hund rennt durch die Türe in einen Flur. Es ertönt lautes Bellen. Die Polizistin schaut Gihr unsicher an, geht dann aber hinterher. Gihr folgt ihr.