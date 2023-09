Die sexuellen Handlungen des Verdächtigen an dem Pony wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet (Symbolbild)

von Eugen Epp Ende August wurde in Niedersachsen ein Pony auf einer Weide missbraucht. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen – der Mann wurde bereits wegen anderer Delikte gesucht und musste sofort ins Gefängnis.

Der Fall erschütterte nicht nur Tierfreunde: Nach einem Pferdemissbrauch in der niedersächsischen Gemeinde Seevetal (Landkreis Harburg), etwa 25 Kilometer von Hamburg entfernt, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 27 Jahre alten Mann aus dem Nachbarort Stelle.

Anhand von Bildern der Überwachungskamera, die die Tat Ende August gefilmt hatte, sei es gelungen, den Mann eindeutig zu identifizieren. Bei der Überprüfung seiner Personalien durch die Beamten kam zudem heraus, dass in Sachsen-Anhalt gegen ihn zwei Vollstreckungshaftbefehle wegen anderer Vergehen vorlagen. Der Verdächtige wurde deshalb umgehend in Polizeigewahrsam genommen und sitzt bereits in Haft, teilte die Polizei mit.

Überwachungskamera filmte den sexuellen Übergriff

Der Mann soll sich vor mehr als einer Woche nachts an einem 18 Jahre alten Großpony, das auf einer Weide stand, vergangen haben. Dazu benutzte er nach Angaben der Besitzerin ein Rundholz und eine Schubkarre. Eine Überwachungskamera hatte das Vergehen aufgezeichnet. Anhand der Bilder konnte der Verdächtige nun identifiziert werden.

"Ich bin unglaublich erleichtert. Endlich haben unsere nächtlichen Kontrollgänge ein Ende", kommentierte die Pferdebesitzerin gegenüber dem "Hamburger Abendblatt" die Festnahme. Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz liegen in der Zuständigkeit des Veterinäramtes des Landkreises Harburg. Dem Verdächtigen droht nun ein Bußgeld.

